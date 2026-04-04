295 mil euros por um Alpine: provocação genial ou absurdo sobre rodas?

Enquanto o berlinette Alpine A110 se prepara para despedir-se do motor térmico antes de entrar numa era 100% elétrica, eis que regressa uma última vez… com uma proposta que roça a indecência tarifária. Conheça o impressionante Alpine A110 Tarmac Master.

Baptizada Tarmac Master, esta série ultra-limitada desenvolvida pelo preparador Ravage com o aval da Alpine não procura seduzir o grande público.

Visa claramente os colecionadores, os estetas, aqueles que consideram o A110 como uma peça de história moderna. Mas a 295.000 €, ou seja, mais de quatro vezes o preço de um A110 de entrada de gama, a questão impõe-se: até onde se pode levar o nível de exclusividade?

Ravage, o artesão que se tornou criador de extremos

Na sombra dos grandes construtores, Ravage construiu uma reputação sólida junto dos entusiastas dos Alpine modernos. Cerca de quinze projetos à medida, versões inspiradas no espírito Grupo 4… o preparador não surge por acaso.

Com este Tarmac Master, dá um passo em frente. O nome não é inocente: faz referência a Gilles Panizzi, figura do rali em asfalto.

Um piscar de olho quase irónico, sabendo-se que o piloto nunca brilhou ao volante de um Alpine. Mas a intenção é clara: este A110 não está aqui para fazer figuração.

Um Alpine A110 transformado, mas não irreconhecível

Visualmente, a transformação é evidente. O carro alarga-se 11 cm para atingir 1,91 metros, o que altera radicalmente a sua postura. Mais baixo, mais largo, quase intimidante, afasta-se da leveza visual do A110 original para adotar uma aparência mais agressiva, quase radical.

Sob a carroçaria, o trabalho é igualmente sério. O quatro cilindros de 1.8 litros foi profundamente revisto com um turbo específico e componentes internos reforçados fornecidos pela Oreca, referência bem conhecida na resistência.

O escape em titânio assinado pela Akrapovič completa o conjunto com uma promessa sonora à altura do emblema.

No papel, os números mantêm-se próximos do A110 R Ultime: até 345 cv com combustível de alto índice de octanas, 420 Nm de binário, e um 0 aos 100 km/h anunciado em 3,8 segundos. Não há revolução, portanto, mas sim uma otimização extrema nos detalhes, onde os entusiastas sabem olhar.

O peso da exclusividade… e do preço

É naturalmente no plano financeiro que este Tarmac Master mais dá que falar: 295.000 € por 10 unidades, com um sinal de 125.000 € exigido para reserva. A este nível, entra-se noutro mundo.

Para contextualizar, um A110 clássico começa abaixo dos 70.000 €, enquanto o A110 R Ultime, já considerado elitista, atinge os 265.000 € para 110 unidades. E mesmo a esse preço, nem todas encontraram ainda comprador.

Perante ele, o mercado está repleto de alternativas prestigiadas. Um Porsche 911 GT3 RS, referência absoluta em desportividade radical, ronda os 250.000 €. Um Ferrari 296 GTB, híbrido e muito mais potente, começa perto dos 300.000 €. A comparação é contundente.

Mas o Tarmac Master joga noutra dimensão: a da raridade absoluta. Dez carros no mundo é menos do que uma série limitada clássica, e isso deverá garantir uma valorização interessante no mercado de usados…