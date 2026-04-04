295 mil euros por um Alpine: provocação genial ou absurdo sobre rodas?
Enquanto o berlinette Alpine A110 se prepara para despedir-se do motor térmico antes de entrar numa era 100% elétrica, eis que regressa uma última vez… com uma proposta que roça a indecência tarifária. Conheça o impressionante Alpine A110 Tarmac Master.
Baptizada Tarmac Master, esta série ultra-limitada desenvolvida pelo preparador Ravage com o aval da Alpine não procura seduzir o grande público.
Visa claramente os colecionadores, os estetas, aqueles que consideram o A110 como uma peça de história moderna. Mas a 295.000 €, ou seja, mais de quatro vezes o preço de um A110 de entrada de gama, a questão impõe-se: até onde se pode levar o nível de exclusividade?
Ravage, o artesão que se tornou criador de extremos
Na sombra dos grandes construtores, Ravage construiu uma reputação sólida junto dos entusiastas dos Alpine modernos. Cerca de quinze projetos à medida, versões inspiradas no espírito Grupo 4… o preparador não surge por acaso.
Com este Tarmac Master, dá um passo em frente. O nome não é inocente: faz referência a Gilles Panizzi, figura do rali em asfalto.
Um piscar de olho quase irónico, sabendo-se que o piloto nunca brilhou ao volante de um Alpine. Mas a intenção é clara: este A110 não está aqui para fazer figuração.
Um Alpine A110 transformado, mas não irreconhecível
Visualmente, a transformação é evidente. O carro alarga-se 11 cm para atingir 1,91 metros, o que altera radicalmente a sua postura. Mais baixo, mais largo, quase intimidante, afasta-se da leveza visual do A110 original para adotar uma aparência mais agressiva, quase radical.
Sob a carroçaria, o trabalho é igualmente sério. O quatro cilindros de 1.8 litros foi profundamente revisto com um turbo específico e componentes internos reforçados fornecidos pela Oreca, referência bem conhecida na resistência.
O escape em titânio assinado pela Akrapovič completa o conjunto com uma promessa sonora à altura do emblema.
No papel, os números mantêm-se próximos do A110 R Ultime: até 345 cv com combustível de alto índice de octanas, 420 Nm de binário, e um 0 aos 100 km/h anunciado em 3,8 segundos. Não há revolução, portanto, mas sim uma otimização extrema nos detalhes, onde os entusiastas sabem olhar.
O peso da exclusividade… e do preço
É naturalmente no plano financeiro que este Tarmac Master mais dá que falar: 295.000 € por 10 unidades, com um sinal de 125.000 € exigido para reserva. A este nível, entra-se noutro mundo.
Para contextualizar, um A110 clássico começa abaixo dos 70.000 €, enquanto o A110 R Ultime, já considerado elitista, atinge os 265.000 € para 110 unidades. E mesmo a esse preço, nem todas encontraram ainda comprador.
Perante ele, o mercado está repleto de alternativas prestigiadas. Um Porsche 911 GT3 RS, referência absoluta em desportividade radical, ronda os 250.000 €. Um Ferrari 296 GTB, híbrido e muito mais potente, começa perto dos 300.000 €. A comparação é contundente.
Mas o Tarmac Master joga noutra dimensão: a da raridade absoluta. Dez carros no mundo é menos do que uma série limitada clássica, e isso deverá garantir uma valorização interessante no mercado de usados…
Absurdo completo é a melhor definição, e ainda mais absurdo alguém dar esses 295.000€ por um Alpine!
Ainda falta inserir os impostos se vier para Portugal esses 295 mil euros depressa se transformam perto de 400 mil
Absurdo?
Nem sei dizer mais nada que seja mais que absurdo