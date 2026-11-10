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2000 clientes sem eletricidade: E-REDES ativa plano de crise devido ao mau tempo

3 Comentários

A E-REDES, responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal continental, registou várias avarias na rede elétrica durante a madrugada, particularmente no sul do país, e ativou o seu plano de atuação em crise.

Perante as previsões de agravamento das condições meteorológicas, a E-REDES ativou o seu Plano Operacional de Atuação em Crise. Na manhã desta terça-feira, cerca de 2000 clientes encontravam-se sem fornecimento de eletricidade.

Segundo uma fonte oficial da empresa, citada pelo jornal Expresso, o plano entrou em vigor às 18h de segunda-feira, dia 9 de novembro, tendo sido ativado em resposta às previsões meteorológicas. A E-REDES considera que o número de clientes sem eletricidade, cerca de 2000, é normal para este tipo de situação meteorológica.

Durante a madrugada de terça-feira, a empresa registou várias avarias na rede elétrica, tanto na média como na baixa tensão, com maior incidência na região sul de Portugal continental. Segundo a E-REDES, os trabalhos de reparação têm decorrido dentro da normalidade, apesar das ocorrências registadas durante a madrugada.

Sobre o Plano Operacional de Atuação em Crise

Conforme descrito no website oficial da E-REDES, o Plano Operacional de Atuação em Crise da Rede de Distribuição (POAC-RD) existe desde 2009, sendo ativado nos eventos de grande relevância, elevada concentração de pessoas e grande visibilidade pública, com o objetivo de minimizar o impacto resultante de falhas de alimentação de energia elétrica, bem como as atuações de caráter preventivo para reduzir a probabilidade de ocorrências com impacto no evento em causa.

O plano contempla quatro estados de ativação:

  1. Prevenção;
  2. Alerta;
  3. Perturbado;
  4. Emergência

Este plano define os diversos procedimentos para assegurar a atuação em crise, a cadeia de coordenação e o modelo organizacional, desde os recursos humanos aos materiais a envolver na resposta a situações de emergência, até à recuperação total dos serviços da E-REDES.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
E-REDES Eletricidade

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Comentários

3
  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    É rezar para que não tenham carros elektros. Cada cliente, cerca de 4 pessoas, significa que perto de 8000 ficaram presas sem possibilidade de fuga.

    E ainda nem começaram as hostilidades.

    Responder
    1. Avatar de Rui
      Rui

      Sabes que o carros têm bateria certo? Não é do tipo falta a luz em casa e ficas a pé logo… Alias alguns até têm opção de VTL e VTH que permite até usar a bateria do carro para manter a casa funcional durante algum tempo…

      Responder
      1. Avatar de Mr. Y
        Mr. Y

        Ele sabe mas é doente. Tem uma fobia qualquer a baterias. É deixá-lo a falar sozinho…

        Responder

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