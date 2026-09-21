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Motores/Energia

100 km a gasolina ou gasóleo pode custar mais do triplo do que num carro elétrico

170 Comentários

A diferença pode ser grande: percorrer 100 quilómetros custa 11,10 euros num carro a gasóleo, contra 3,25 euros num elétrico carregado em casa. Mas quanto pesam o consumo e o local de carregamento nestas contas?

Imagem de carregar num carro elétrico e abastecer num carro a gasóleo

Não, o combustível tão cedo não voltará aos preços antes da guerra. E já se fala em preços perto dos 3 euros o litro. Muitas pessoas ainda têm dúvidas quanto à poupança que um elétrico pode proporcionar só nas deslocações.

Mas… vamos contas?

A ideia é fazer umas contas rápidas, mas que espelhem uma realidade que temos visto mudar, para pior, todas as semanas. Portanto, os valores e cálculos serão apresentados entre o preço do gasóleo e da energia na tomada de casa (num preço até caro, mas dentro de uma margem de segurança).

Para o gasóleo, a comparação considera um consumo de 5 litros aos 100 km e um preço de 2,22 euros por litro. A conta é direta:

5 × 2,22 € = 11,10 € por 100 km.

No elétrico, são considerados 16 kWh por 100 km e carregamento doméstico à tarifa regulada. Vamos considerar o preço por kWh de 0,2031 euros:

16 × 0,2031 € ≈ 3,25 € por 100 km.

Neste cenário, o gasóleo custa 3,42 vezes o valor da eletricidade. Visto do lado do condutor do elétrico, a poupança em energia ronda 71%, ou 7,85 euros por cada 100 km.

Para incluir também um carro a gasolina, podemos acrescentar uma simulação com um consumo de 6 litros aos 100 km e combustível a 2 euros por litro. Estes dois valores são hipóteses de cálculo, mas os preços estão a aumentar consideravelmente!

Tipo de automóvelConsumo por 100 kmPreço consideradoCusto por 100 km
Gasóleo 5 litros2,22 €/litro11,10 €
Gasolina6 litros2,00 €/litro12,00 €
Elétrico em casa16 kWh≈ 0,2031 €/kWh3,25 €

O preço do carregamento pode mudar o resultado?

Pode, porque há pessoas que não podem carregar em casa e às tarifas domésticas. Mas, mesmo assim, basta fazer contas.

Então, vamos deixar outros preços como exemplo. Tomemos como comparação o seguinte, mantendo os 16 kWh. Se formos carregar, por exemplo, num carregador da Galp numa estação de serviço e o preço da eletricidade (mais taxas) for de 0,49 €/kWh, os 100 km custariam 7,84 euros; a 0,60 €/kWh, seriam 9,60 euros; e a 0,70 €/kWh chegariam a 11,20 euros, igualando praticamente com o diesel deste exemplo.

Encher o depósito já custa cerca de 10% do salário líquido médio em Portugal.

São simulações, não tarifários de operadores. Num carregamento público, a conta deve usar o total efetivamente pago, incluindo eventuais componentes por sessão ou por tempo.

A comparação mostra como carregar em casa pode reduzir a despesa com energia. Porém, o custo por 100 km não é o custo total de ter um automóvel: aquisição, desvalorização, seguro, manutenção e instalação de carregamento exigem contas próprias.

E no seu caso: quanto paga para percorrer 100 quilómetros?

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Autor: Vítor M.
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Tags:
carros elétricos gasóleo gasolina

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  1. Avatar de Jailme silva
    Jailme silva

    e em caso de bi-horario o valor desce para os 10cent por kwh

    Responder
    1. Avatar de Yuri Bezmenov
      Yuri Bezmenov

      Eu tenho tarifa simples e pago 0.1399 EUR + IVA.

      Já experimentei bi-horário e pago mais ao final do mês.

      Responder
  2. Avatar de Realista
    Realista

    Here we go again…

    Please don't start until I get my popcorn…

    Okay, I’ve got it.

    Let the show begin 🙂

    Responder
  3. Avatar de M50
    M50

    eu pago 0.09 centimos por kw no bi-horario. Por isso tendo em conta o carro e a ser um equivalente em potência (BMW M4) acho que estou a poupar uns 50 euros por cada 500km (+-).

    Responder
  4. Avatar de Gonçalo
    Gonçalo

    22 centimos o kwh voces andam a ser roubado eu pago 14 centimos o kw sem bi horario, com bi horario facilmente se consegue 10 centimos

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Lê 😀 eu escrevi isso. Eu pago a 0,13€ o kWh. Mas já deixei uma margem para não haver dúvidas.

      Responder
      1. Avatar de Alter
        Alter

        E uma questão de tempo e os preços da electricidade na rua vão disparar o preço do carro elétrico vai baixar e vai ficar tudo igual aos de combustão, e tudo uma questão de tempo.

        Responder
        1. Avatar de Vítor M.
          Vítor M.

          Não podem, até porque, ao contrário do petróleo, nós em Portugal somos produtores de energia. Basta um inverno mais rigoroso, e a hídrica fornece logo mais energia, e os preços não podem disparar. Assim como no solar, cada vez temos mais pessoas a apostar no solar.

          Responder
          1. Avatar de Mario
            Mario

            Basta ver que a hidrica neste momento entra no custo de oportunidade, vende tão caro como as centrais a gás.

          2. Avatar de Vítor M.
            Vítor M.

            Mas não importamos. E há forma de controlar o preço face à oferta/produção. Completamente diferente de estarmos dependentes de terceiros. Visto que nós não produzimos gás 😉

            Por vezes misturas alhos com bugalhos para dar a ideia que é a mesma coisa. 😀

        2. Avatar de Gonçalo
          Gonçalo

          Isso é impossível porque qualquer pessoa pode produzir eletrecidade e poucos paises conseguem "produzir petroleo" se isso acontecesse é uma questão de abrir aí parques com paineis solares e umas baterias e a malta vai la toda carregar vendes a 50 centimos o kw e ficas milionario.

          Responder
          1. Avatar de Yuri Bezmenov
            Yuri Bezmenov

            Qualquer pessoa? Lol.

          2. Avatar de JL
            JL

            Não é qualquer um, são aqueles que querem.

          3. Avatar de Gonçalo
            Gonçalo

            Sim Yuri se rodares uma manivela faz eletricidade

  5. Avatar de Realista
    Realista

    Só custa o triplo porque os preços para os elétricos estão super inflacionados…

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Estamos a falar de eletricidade versus combustíveis fósseis consumidos a cada 100 km. Não colocamos aqui o preço da aquisição nem das manutenções ao logo da vida útil do veículo.

      E sabes que quando colocas uma tecnologia nova no mercado, há um bolo de investimentos, transformações que tem de ser pago antes de toda uma cadeia de preço ficar mais acessível. E os milhares de milhões investidos na transformação das unidades de produção… não se pagam com subsídios 😉 agora, como tens visto, o preço dos elétricos está a baixar consideravelmente. E vamos ver baixar ainda mais.

      Responder
      1. Avatar de Realista
        Realista

        Precisamente… o preço do gasto dos veículos elétricos está demasiado inflacionado.

        A diferença real é o quadruplo ou quíntuplo para os veículos a combustão, especialmente com os subsídios indiretos aos combustíveis.

        Responder
        1. Avatar de Vítor M.
          Vítor M.

          Mas acredito que ainda vamos ver preços melhores E aí vai compensar ainda mais. Depois, tocaste num ponto que pode incomodar alguns dos que passam a vida a dizer que os apoios aos elétricos são uma injustiça: afinal, quanto pagamos todos pelos apoios aos combustíveis?

          Responder
          1. Avatar de Ferreira
            Ferreira

            Um desconto para manter o xulanço em apenas 8 mil milhões de euros de impostos por ano não é um apoio.

            Apoio é um IUC de borla e apoios à classe alta para comprar carros EV para carregarem nas suas garagens.

          2. Avatar de Vítor M.
            Vítor M.

            Portanto, quando o Estado abdica de receita nos combustíveis, é um desconto. Quando abdica de receita no IUC, é um apoio à classe alta. O critério é fiscal ou depende do carro de que gostas?

            Podes discutir se os impostos são excessivos e se os incentivos aos elétricos estão bem desenhados. Mas cobrar 8 mil milhões não demonstra que não existe apoio: o valor relevante é a receita de que o Estado abdica face à tributação normal.

            E “classe alta com garagem” é uma caricatura, não uma resposta à pergunta. Quanto custa a redução dos impostos sobre os combustíveis e quem beneficia dela? Vamos imaginar que eu não tenho nenhum carro térmico. Posso achar injusto o Estado estar a “patrocinar” um preço mais baixo a quem tem? 😉

          3. Avatar de Jl
            Jl

            A classe alta compra carros até 38500 euros que já esgotaram há muito tempo ?

          4. Avatar de Ferreira
            Ferreira

            Chamei ironicamente desconto.

            Ele abdica zero da quantidade de imposto sobre combustiveis existente hoje. Continuam 8 mil milhoes/ ano sobre os combustiveis.

            Dizer que temos sorte de não passar a sacar 9 ou 10 mil milhoes sobre os combustiveis e chamar-lhe "desconto" é insultuoso.

          5. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Em bom rigor a diferença entre carregar em casa e um carro a gasolina deve de ser bem maior, eu há dois anos quando bateram no meu carro tive como veiculo de substituição um Captur a gasolina e eu sou super calmo a conduzir e não consegui fazer menos de 8 lt aos 100, pelo menos era o que marcava no carro e o carro era novo com pouco mais de 100km.

            A verdade é que não necessita trocar de carro ir a correr trocar para um VE, quantos anos necessita para amortizar a despesa da troca?

            E em relação ao tarifários Bi horários, é mais barato nas horas especificas mas mais caro na maioria do tempo, fazendo bem as contas quem possa vale mais a pena colocar paneis.

          6. Avatar de Vítor M.
            Vítor M.

            Pelas contas rápidas que fiz, ao final de 7 anos estás a ganhar dinheiro, mas depende também do que andas diariamente. É só fazer as contas e contas que, nos próximos anos, a gasolina e o gasóleo não serão baratos como antes.

        2. Avatar de Yamahia
          Yamahia

          Tem dias…

          Já postei alguns casos. Segue mais um exemplo. É preciso andar atento:

          https://1drv.ms/i/c/dcb6174b5a250bfc/IQB32V2WByNxT7H9m9QfQFeMAcAL2JoYEA542K2q7n1WQdg?e=r7k6XC

          27,5€ a cada 100 kms e é de amigo.

          Responder
          1. Avatar de JL
            JL

            Mais um que se esqueceu do carro a carregar, isso é uma multa de estacionamento, e não um carregamento.

          2. Avatar de Realista
            Realista

            Devias ter sublinhado também os 171min = 2 horas e 51 min que deixou o carro ligado e os custos de Operador (OPC) no valor de €25.06 …

            Basicamente o operador do ponto de carga (OPC) aplicou uma coima por estar a ocupar o carregador.

          3. Avatar de Realista
            Realista

            O Posto PTM-0050 é do Pingo Doce de Alvor em Portimão, basicamente ocupou um posto de carregamento durante 3 horas e quem se lixe quem vier atrás…

          4. Avatar de Rui
            Rui

            3 horas para 28kwh? Isso das duas uma ou é como o JL diz que esqueceu lá do carro ou usou uma "fixa" type 2 de um posto misto então pagou por minuto o mesmo que se paga por CCS…

            Em ambos os casos é culpa de quem meteu a carga de forma parva.

          5. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Afinal não são só os carros a combustão que se espera que o outro acabe de beber o cafezinho na bomba para se poder atestar?

            No VE ele paga pelo tempo que o carro lá esta ligado por isso não é "crime nenhum" a pessoa se quiser até pode lá deixar o carro 24 horas ligado, desde que pague, se não pagasse nada, sim era falta de consideração pelo próximo, agora se é logico, bem isso cada um sabe da sua carteira.

          6. Avatar de Gonçalo
            Gonçalo

            Barao vermelho Sim isso é verdade desde que pague está tudo certo não é crime, atrasados mentais sempre houve neste país os carros eletricos podem resolver muita coisa mas certamente esta não é uma delas

          7. Avatar de Realista
            Realista

            Então não se queixem do preço…

      2. Avatar de Muito mais que isso.
        Muito mais que isso.

        Vitor. A economia de escala criará um alívio temporário nos preços, mas a estabilização subsequente trará valores difíceis de comportar por economias pouco produtivas como a nossa. O que me dá real esperança no futuro desta tecnologia é, única e exclusivamente, o facto de sermos um grande produtor de energias renováveis, com especial destaque para a hídrica e a solar.

        Responder
  6. Avatar de Ze
    Ze

    Estas continhas valem o que valem, quem quer realmente POUPAR, nunca vai comprar qualquer carro novo de 30 ou 40 mil euros!!!

    Com cerca de 35 mil euros, compro um mercedão com 25 anos, meto-lhe 200 mil km em cima, seguros, IUCs, revisões, manutenções e gasoleo.

    Depois quando o precisar de vender, pouco dinheiro perco!

    Com nenhum, nenhum carro novo, seja ele qual for, faço 200 mil km e com todas as despesas inerentes ao carro, conseguirei gastar no total 35 mil euros!!!!

    Tenham juízo.

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Estas contas podem ser feitas também, se quiseres adicionar a aquisição. Portanto, imaginemos uma pessoa que já tem um carro a diesel e gasta 300 € por mês em gasóleo. Se mantiver esse gasto durante 84 meses, ou seja, sete anos, pagará 25.200 € apenas em combustível.

      Como em 7 anos o carro tem a sua manutenção, vamos assumir um cenário ilustrativo, mas real. Sete revisões de óleo e filtros a 300 € cada, uma substituição da correia de distribuição e bomba de água por 800 €, e 600 € para travões e outros consumíveis. São 3.500 € de manutenção. Acrescentando três conjuntos de pneus a 600 € cada, o total do diesel chega aos 30.500 € durante os sete anos. Se precisar também de uma limpeza do filtro de partículas por 280 €, sobe para 30.780 €. Estas intervenções são hipóteses, dependem do modelo, dos quilómetros e do estado do carro. Digamos que são números “por baixo”.

      Agora, suponhamos que compra um Tesla Model 3 de tração traseira, com uma entrada de 9.000 € e 84 prestações de 345 €, sem prestação final adicional. O carro custará 37.980 €. Assumindo os mesmos percursos e um gasto de apenas 20 € mensais em eletricidade (pata os mesmos km), acrescentará 1.680 € de energia, chegando aos 39.660 €. Se reservarmos 1.000 € para manutenção e 2.400 € para três conjuntos de pneus, o total será de 43.060 €. Valores já bastante por alto.

      Dirás… então é fazer as contas. Se não juntares o preço do carro que já tens, só o resto (combustível + manutenções) tens um valor de 39.660 euros.

      No entanto, ao fim desses sete anos, o Tesla continua a ter valor. Se nessa altura for vendido por 18.000 € (uma hipótese de revenda, não um valor garantido, até pode ser por mais), o custo líquido de compra e utilização será de 25.060 €, incluindo a eletricidade, a manutenção e os pneus considerados.

      Neste exemplo, esse valor fica 5.440 € abaixo dos gastos de utilização do diesel, ou 5.720 € abaixo se este precisar da limpeza do filtro de partículas. Isto é, andas num carro novo e ainda ganhas dinheiro ao fim de 7 anos.

      Atenção, estes são apenas exercícios para percebermos que hoje é preciso fazer muito bem as contas. Pois, se estes preços dos combustíveis ficarem assim “para sempre”… há que fazer contas, pois pode de facto, ficar bem mais barato comprar um elétrico novo e já vai ser um alívio todos os meses para a carteira.

      Mais… eu usei um preço de um Tesla, mas se usares um bem mais barato, ali pelos 30 mil euros, então a poupança pode ser muito maior (e já nem falo num elétrico usado). 😉

      Responder
      1. Avatar de B@rão Vermelho
        B@rão Vermelho

        @Vítor M., não pondo em causa esses números mas ele falou num carro com 25 anos, nessa altura ainda não havia filtro de partículas. 🙂

        No meu caso vou comprar um VE porque necessito mesmo de um carro de 5 lugares, visto que o meu atual carro é um carro comercial de 2 lugares, mas se não fosse essa necessidade especifica não me compensava compara um VE, eu faço por ano mais ou menos 14 mil Km, quantos anos necessitava até compensar a diferença de preço de aquisição Vs combustível?

        Mas como tenho mesmo de comprar um carro de 5 lugares para a utilização que faço do mesmo um VE é a melhor opção para mim, mas vou manter o atual comercial por uns tempos.

        Responder
        1. Avatar de Realista
          Realista

          Em 200.000km gasta €35.000 só em combustível e manutenção programada…

          E ainda precisa de comprar o carro e cobrir eventuais despesas de desgaste que ocorrem como bombas de água, bombas de combustível, escapes e por aí fora.

          Responder
      2. Avatar de Rui
        Rui

        Neste momento já tens opções elétricas novas com WLTP 300km+ e segmento C por 25k€… Para referencia um clio novo começa nos 22k ou 23.5k se for GPL, um Mg4 Urban (24k chave na mão 325km WLTP ou 26.5k 416km WLTP) ou um LeapMotor B05 (24.5k 400km WLTP) são em tudo ofertas superiores a um clio…

        Responder
        1. Avatar de B@rão Vermelho
          B@rão Vermelho

          Para mim esses carros estão fora de questão, com autonomias tão "pequenas", não tem interesse, e nem sou uma pessoa que faça grandes viagens, mas se quiser fazer não tem logica para mim parar a cada 2 horas para recarregar, dai ir optar por um Model Y.na esperança que com a minha forma de condução ser bem descontraída conseguir fazer uns 400km sem necessidade de parar.

          Mas ó B@rão quantas vezes fazer 400 km de seguida?

          Não sei, mas prefiro ter a possibilidade de fazer e não necessitar do que necessitar e não poder.

          Responder
          1. Avatar de Rui
            Rui

            Pois, mas isso não é a realidade da maioria da malta, até podem dizer isso, mas no final do dia fazem 30km por dia de forma previsível, e o B05 por exemplo metes carga a 150kwh, uma paragem de 15 minutos metes facilmente 50% da bateria, para a maioria das pessoas isso chega, isto assumindo que tens carregamento em casa facilitado.

            O Model Y é melhor carro, mesmo o standard, mas 70% mais dinheiro, 25k é o preço de qualquer carro novo…

          2. Avatar de Mr. Y
            Mr. Y

            O B@rão vai conseguir aproveitar uma promoção da Tesla com juros 0 ou quase. Aí deve compensar gastar mais um pouco…

          3. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            @Rui estamos apenas a conversar, aqui não há o tenho razão, e por isso acrescento um ponto a conversa que até é a "teu favor", 🙂 eu trabalho a partir de casa, e há dias que só vou ao pão de manhã e o carro não volta a sair de casa, e faço ferias sempre no estrangeiro, mas tenho familiares poucos mas tenho espalhados de norte a sul, e como por aqui me tem dito que a probabilidade de alargar os meus passeios quando tiver um VE não só compreendo como concordo e não querer estar constantemente ao carregador, só por isso é que penso num Model Y e o mais barato. 🙂 nunca na vida pensei gastar tanto num carro.

          4. Avatar de Rui
            Rui

            Eu sei, já tínhas falado nisso, mas para a típica pessoa que queira um carro e faça a compra racional um B05 com wltp de 400km chega e sobra, por um custo “simpático” e faz o pequeno sacrifício de mais paragens (na minha opinião de utilizador é tranquilo) mas não gastou significativamente mais.

            obviamente que se podes pagar pelo tesla e isso trás paz de espírito muito bem, ficas melhor servido até, mas é uma compra mais emocional do que racional e isso em automóveis é o mais comum.

            mas o bom daqueles 2 modelos é que mostra que para famílias há neste momento alternativa adequada sem partir totalmente o banco…

          5. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Se fosse compra emocional nunca seria Tesla 🙂 🙂 acho o carro por dentro uma desgraça de simplicidade e quase deprimente, 🙂 🙂 eu só me virei para o Tesla desde que sei que há campanhas de financiamento de 0% ou quase 0%, até lá nunca me tinha passado um Tesla pela ideia, um carro do valor que te referes comprado a prestações no final fica quase ao valor do Tesla, ainda achas que é um bom negócio?

          6. Avatar de JL
            JL

            Já vai tarde, porque a 0% já acabou.

        2. Avatar de Rui
          Rui

          Mesmo sem grande entrada um bom credito no banco com o juro TAN na casa dos 4% (reserva de propriedade e tal) fica nos 30k o custo, isto a 8 anos…

          Responder
          1. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            @ JL, acabou por agora volta e meia estão a fazer a campanha agressiva, os meus colegas compraram em alturas diferentes com mais de um anos entre o Model Y e o Model 3

      3. Avatar de Ze
        Ze

        Caro Vitor M. a % de pessoas singulares que gastam 300€ de gasoleo por mês quanto é??? para quantos km dão 300€ de gasoleo por mes? a maioria das pessoas nao gasta nada nada disso!!! sabe qual é a media das pessoas em Portugal, singulares, de km feitos anualmente?? substituição da correia de distribuição, e carros que nao tem correia de distribuiçao??? e carros que nao tem filtro de particulas? Voce esta a agarrar em exemplos de carros que são cancros!!!! e assim a inflacionar os custos!!! sempre, sempre a ser tendencioso!!! tem de comparar um carro a combustao de exemplo que seja feito para o seu dono POUPAR dinheiro, não comparar um carro que tivesse sido fabricado para o seu dono estar sempre a "encher o porco". é como comparar a duração da melhor bateria do mercado com a duração do pior motor a combustao, isso nao é correcto!!! tem de comparar sempre as coisas em iguais circunstancias!!! coisas equiparadas!!! melhor com melhor e pior com pior!

        Responder
        1. Avatar de Vítor M.
          Vítor M.

          Caro, vamos aos dados, porque uma comparação séria exige precisamente isso.

          O Observatório ACP de 2025, num estudo com 1554 inquiridos, indica que 62% fazem até 1000 km por mês com o automóvel que conduzem mais regularmente. Portanto, concordamos: não faz sentido apresentar 300 € mensais de gasóleo como um gasto representativo da maioria. Mas este estudo também não permite determinar a percentagem de pessoas singulares que gasta esse valor, nem apurar uma média anual exclusiva dos carros particulares. Não vou inventar esses números.

          Quanto à sua pergunta, 300 € de gasóleo, assumindo um preço de 1,70 €/litro e um consumo de 6 l/100 km, permitem percorrer cerca de 2940 km por mês, ou 35 300 km por ano. Os 1,70 € são uma hipótese de cálculo, não uma indicação do preço atual. É um cenário de utilização intensiva, não uma média nacional.

          Agora façamos as contas para alguém que percorre apenas 1000 km mensais, sem incluir uma única avaria:

          Gasóleo: 5 l/100 km, a 1,70 €/litro = 85 €
          Elétrico: 18 kWh/100 km medidos na tomada, a 0,20 €/kWh = 36 €

          São 49 € mensais, ou 588 € anuais, de diferença apenas em energia, mesmo usando um consumo de gasóleo de 5 l/100 km. São pressupostos explícitos: se o carregamento custar mais, a vantagem diminui e pode desaparecer. Neste exemplo, o equilíbrio fica próximo de 0,47 €/kWh.

          Sobre a correia e o filtro de partículas, a regra é simples: se o carro comparado não tem esses componentes, não se contabilizam essas despesas. E uma avaria eventual não pode ser apresentada como uma despesa garantida. Isso vale igualmente para a substituição da bateria de um elétrico.

          Também concordo que se devem comparar carros equivalentes, com a mesma quilometragem, condições de utilização e período de propriedade. E incluir aquisição, desvalorização, financiamento, manutenção, seguros e energia. Poupar no abastecimento não prova, por si só, que compensa trocar de carro.

          Mas a conclusão contrária também não é válida: não é preciso gastar 300 € de gasóleo por mês, nem escolher um carro problemático, para encontrar uma diferença nos custos de utilização. Se discorda dos pressupostos, apresente outros e refazemos as contas. Chamar “tendencioso” não substitui essa comparação. É apenas vento. Vamos lá, dados para cima da mesa…

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          1. Avatar de Rui
            Rui

            mas ao preço atual 300€ se for um carro mais guloso tipo 7 litros são apenas 2k km mês, a quantidade de malta que faz isso já não é pouca, mas sair dos centros urbanos e é relativamente comum pelo menos 1 dos carros do agregado fazer 20/25k km ano…

          2. Avatar de Vítor M.
            Vítor M.

            Exatamente. Mas, mesmo assim, deixei o preço por kWh muito acima do que se pode hoje negociar num agregado familiar. Eu pago a 0,13 €. E sei que há melhor.

          3. Avatar de Ze
            Ze

            Mas agora sim meu caro Vitor M. deu-me uma resposta exemplar! peço desculpa pelo "tendencioso" mas foi a impressao que fiquei automaticamente ao ler a sua comparação. Eu sei que pode não ser facil fazer certo tipo de comparações, mas a coisa não é assim tão clara como muitos por ai pintam. A realidade do portugues normal é fazer entre 10 a 15 mil km por ano, o mercado de usados é bem maior que o mercado de novos, e o normal portugues nao consegue carregar em casa tambem. Uma pessoa pode comprar um carro novo seja ele qual for, combustao ou electrico e todos os motivos são válidos, menos dizer que é para POUPAR. Eu tenho vários carros a combustão, mas nao é por necessidade, mas sim por gosto, nunca podia apregoar que seria por necessidade, nem pensar. Vou dar um exemplo, tenho colegas que se meteram num leasing eletrico, pagam 400€ por mes e dizem que é para poupar…. eles fazem pouco mais de 1000km por mes, já viu bem o disparate?? mas claro dá status, tem o extra xpto, cheira a novo, é bonito, faz isto e aquilo, nao tem de ir a bomba de gasolina, tudo é válido, mas nao estão a POUPAR coisa nenhuma.

          4. Avatar de Vítor M.
            Vítor M.

            Ele vai acabar por poupar,. não tenha dúvidas. Se ele tiver forma de o carregar em casa, ai vai poupar e muito nos próximos 10 anos.O fazer mais ou menos km não quer dizer que não poupe. Pois vai pagar mensalmente menos e ter esse diferencial na carteira, mesmo que pague uma prestação. Pois vai poupar no IUC, vai poupar mais tarde ou mais cedo, nas manutenções dos térmicos e vai ter um carro moderno que, daqui a 7 ou 8 anos, já está pago e a dar lucro. E, o meu amigo sabe, 10 anos passam 😉 a voar. Agora imagine que ele tem em casa 6 painéis solares? 😉 É fazer as contas e eu já as fiz para mim e não falham.

    2. Avatar de JL
      JL

      E precisa ser novo porque ?

      Responder
    3. Avatar de JL
      JL

      Já agora, quanto perdeu o dono que vendeu o mercedes ?

      Responder
      1. Avatar de Ze
        Ze

        Mas com a perca de quem faz maus negócios, estamos nós bem, ou não?

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Se ele fez não tivesse feito negócio, mais ninguém fazia.

          Responder
    4. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Tenho um renault caputir a GPL de 2020 com 180 mil km e encontras uma mao cheia deles com estes km no stand virtual, não fales do que não sabes sff

      Responder
    5. Avatar de Realsita
      Realsita

      "Com cerca de 35 mil euros, compro um mercedão com 25 anos, meto-lhe 200 mil km em cima, seguros, IUCs, revisões, manutenções e gasoleo. "

      E depois:

      "Com nenhum, nenhum carro novo, seja ele qual for, faço 200 mil km e com todas as despesas inerentes ao carro, conseguirei gastar no total 35 mil euros!!!!"

      Se gastares 35 mil euros num mercedolas com 25 anos ao chegares à bomba já gastaste mais do que os 35 mil euros… a tua lógica financeira não bate certo.

      Responder
      1. Avatar de Ze
        Ze

        Os 35 mil euros são gastos durante os 200 mil km feitos, incluindo todas as despesas inerentes ao carro!!!

        Responder
        1. Avatar de Realista
          Realista

          Se comprar um Classe C a gasolina de 2018 e rodar 200.000km a €0.13/km são €26.000… sobra €10.000 para o carro.

          Se ficar com ele 10 anos e que o carro pague €150/ano são €1500… sobra €8500 para o carro.

          Se ficar com ele 10 anos e que o carro pague €350/ano são €3500… sobra €5000 para o carro.

          Se rodar 200.000km e trocar de óleo a cada 30.000km são 7 idas ao mecânico, a €200 de cada vez são €1400… sobra €3600 para o carro.

          Se rodar 200.000km e trocar de pneus a cada 50.000km são 8 pares de pneus, se comprar uns LingLongs a €75 cada são €1200… sobra €2400 para o carro.

          Se ficar com ele 10 anos e que o carro pague €35/ano de IPO são €350… sobra €2050 para o carro.

          Se rodar 200.000km vai precisar de 4 trocar pastilhas de travão e discos vamos optar por um ser conservadores e apontar um custo de €800… sobra €1250 para o carro.

          Se rodar 200.000km vai precisar de casquilhos e suspensão, vamos ser conservadores e apontar para €800… sobra €450 para o carro.

          Se ficar com ele 10 anos vai precisar de 1 a 2 baterias, vamos contar com €350… sobra €100 para o carro.

          Se rodar 200.000km vai precisar de velas novas, vamos ser conservadores e apontar para €300… tens que meter mais €200 para o carro porque já passou o orçamento!!

          E ainda queres me convencer que em 200.000km não vais precisar de polir óticas para passar na inspeção, que não vais necessitar de encher o A/C, que não vais necessitar de escovas limpa para-brisas, e que não vais ter avarias ou imprevistos que vão catapultar para os €40.000 ou mais?!?!?!? E assumindo que o preço dos combustíveis vão-se manter idênticos, isto é que não vão subir.

          Estas a brincar?

          Responder
        2. Avatar de Realista
          Realista

          Se ficar com ele 10 anos e que o carro pague €150/ano de IUC são €1500… sobra €8500 para o carro.

          Se ficar com ele 10 anos e que o carro pague €350/ano de Seguro são €3500… sobra €5000 para o carro.

          Responder
  7. Avatar de Marcus
    Marcus

    A curto prazo a coisa corre bem, contudo, estamos a esquecer que as reduções estão a acabar, a taxa por quilómetro para elétricos virá em breve, o ISV e IUC vão deixar de ter isenção. Para além destas, espera-se taxas compensatórias para a quebra de receita.

    Assim sendo, aproveitar enquanto se pode.

    Responder
    1. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Já ouço essa conversa há 10 anos não está facil

      Responder
      1. Avatar de Marcus
        Marcus

        O que não está fácil? O IUC começa em 2027, em 2028 tens o ISV gradualmente com a Taxa/Quilometro até final de 2030. Não é opcional mas uma norma europeia que já começou a ser aplicada na Europa, com vários países já a cobrar, o que acompanha outros vários fora da Europa. Não podes estar a ouvir esta conversa há 10 anos porque a medida foi discutida pela 1ª vez na Islandia em 2023 e aplicada em 2024. Em alguns países da Europa foi aprovada em 2026 e será para aplicação em 2028, acompanhado a UK. Outros já estão a deliberas sobre o assunto para implementação em toda a UE até 2030.

        Não podes ter ouvido algo à 10 anos que foi pensado em 2023 e estamos em 2026. Mais não digo.

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Ena, até já andam a inventar impostos. Loooool

          Responder
          1. Avatar de Marcus
            Marcus

            Inventar impostos??? O IUC deves conhecer, se te referes ao ISV significa Imposto Sobre Veículos. Não sei a que te referes do inventar impostos, provavelmente será ignorância ou realmente não andas atento. Mas fica lá com a razão, já és conhecido aqui por falar muito e acertar pouco. Quanto ao IUC o projeto Lei podes encontrar no site do Parlamento, está pendente de aprovação, ser promulgada e publicada em Diário da República.

            Mas o importente aqui é… primeiro deves informar-te antes dos Loooool, só para não continuares a passar vergonha.

            PS: se quiseres posso partilhar o link do documento oficial do site parlamento.pt

          2. Avatar de Marcus
            Marcus

            Inventar Impostos????? Não percebi o comentário. Mas tu não sabes o que é IUC ou ISV? Precisas que explique o que é e te indique o site das finanças onde podes saber mais sobre estes 2?

            Já agora, se ter der muito trabalho para entrares no site do parlamento, pesquisar a proposta lei para eliminação da isenção do IUC para elétricos, que aguarda a aprovação, promulgação e publicação em diário da república, eu posso partilhar o link ou o próprio projeto lei, que não é segredo. Menos lols e mais pesquisas.

          3. Avatar de Jl
            Jl

            Sim, inventar porque não há nada confirmado que vai começar em 2027.

            E o Marcus acertou em quê? No futuro ? Ou seja, consultou a Maya ?

            Então deixe aqui o projecto lei para a malta ler.

            Mas você não informou nada, tanto que até diz que está pendente.

            Continuar a passar vergonha ? Qual vergonha ? Não entendi essa também.

            Então porque não o meteu já ?

            Tanto sei que até lhe disse que tenho um eléctrico que já pagou IUC.

            Se sabe onde ele está, porque não o mete aqui ?

            A única coisa que encontro é uma petição.

          4. Avatar de Realista
            Realista

            O OE 2027 só é anunciado no final de Outubro de 2026…

            O IUC tem um regime transitório para 2027, segundo o Decreto-Lei n.º 161/2026, de 4 de agosto onde apenas mudaram as regras para a liquidação do Imposto.

        2. Avatar de JL
          JL

          Já agora, tenho um eléctrico que há 10 anos pagava IUC, ainda o tenho e hoje não paga IUC.

          Responder
        3. Avatar de Gonçalo
          Gonçalo

          Amigo ouve se isso desde que os carros eletricos sao isentos de IUC "sao agora daqui a uns anos ja não sao" e no dia em que os eletricos pagarem IUC os a combustão passam para o triplo tal como era para acontecer ha uns anos atras portanto a vantagem esta la na mesm

          Responder
      2. Avatar de B@rão Vermelho
        B@rão Vermelho

        Mas tens duvidas que um estado seja ele qual for vai compensar a perda de receita dos ISP e restante panóplia de receita que é um carro a combustão?

        Mas pagar por pagar se o VE se adaptar as necessidade das famílias, na minha opinião comprar um carro a combustão é fazer um negócio já muito mau pior ainda.

        PS A compra de um carro é sempre um mau negócio seja VE ou a Combustão, mas do mal o menos com um VE quem poder carregar em casa poupa sempre qualquer coisa.

        Responder
    2. Avatar de David Guerreiro
      David Guerreiro

      Isso é como as comissões de manutenção de conta dos bancos. Sei de uma pessoa que não mudou de banco, porque supostamente os bancos que não cobravam comissão de manutenção de conta iriam passar a cobrar. Já passaram 10 anos, e continua à espera…

      Responder
    3. Avatar de Realista
      Realista

      O que significa que andar de veículo a combustão passa a ser também caro…

      Responder
      1. Avatar de Marcus
        Marcus

        taxa por quilómetro para elétricos, tens que ler tudo e não metade.

        Responder
        1. Avatar de Gonçalo
          Gonçalo

          Isso era uma excleente taxa as falcatruas no conta km iriam voltar à grande e à francesa era uma maravilha ahahah

          Responder
          1. Avatar de Yamahia
            Yamahia

            Ao contrário de antigamente, hoje estás conectado. Não é preciso o conta kms para saberem qts kms fizeste e por onde andaste.

          2. Avatar de Realista
            Realista

            Duas coisas:

            Em primeiro lugar seria preciso dar consentimento ao estado para verificar essa informação.

            Em segundo lugar existem veículos não conectados.

            Em terceiro lugar existe quem não pague pela subscrição desses serviços…

            Em quarto lugar os veículos a combustão também são conectados, aliás eles foram os primeiros a implementar essas tecnologias.

            LoL

          3. Avatar de JL
            JL

            Conectado a quem ?

          4. Avatar de Gonçalo
            Gonçalo

            1º para estares conectado alguem tem de pagar o serviço

            2º mesmo estando conectado as inspeções teriam de ter acesso a servidores de todas as marcas do mundo

            3º desligas o carro da net antes de ir a inspeçao toca a diminuir os km

            Aplicar a taxa por km iria dar asas a tanta falcatrua que eu nem quero imaginar ahah era até giro de se ver

        2. Avatar de Realista
          Realista

          Caríssimo, não pode existir um código tributário para veículos elétricos e um código tributário para veículos a combustão porque ambos são veículos e não podem incidir impostos diferentes em objetos iguais.

          É por isso que os veículos elétricos estão sob a alçada do IUC, no entanto encontram-se é isentos dele. Assim, se existir um imposto para veículos por km automaticamente ele também incide sobre veículos a combustão…

          Responder
          1. Avatar de Marcus
            Marcus

            Discordo e informo que estás errado, sim pode existir medidas distintas para os veículos, tal como existem beneficios aos elétricos e medidas punitivas aos a combustão, por exemplo, circular dentro de cidades, muitas já limitam a entrada de veículos a combustão. O código tributário pode ser o mesmo, mas com alinhas distintas para elétrico e combustão, tal como acontece hoje em dia.

            Hoje em dia a contabilização dos quilómetros, em elétricos, é registada em sistema e acedida de várias formas, as falcatruas do passado não podem ser feitas, a não sei que digitalmente, mas tudo isso deixa logs.

          2. Avatar de Realista
            Realista

            O código é o mesmo porque o objeto da lei é o mesmo.

            O que acontece é que existem isenções/penalizações daí que ao abrigo do IUC se criares um imposto por km é para todos os veículos. Podes sim depois é criar isenções/penalizações.

            Mas sinceramente só quem não tem dois dedos de testa é que acha que vão penalizar mais os veículos elétricos do que os a combustão quando o que se pretende é acabar com a dependência de petróleo e os desequilíbrios da balança comercial… o mais certo é se implementarem um imposto por km os veículos elétricos pagarem 50% e os veículos a combustão 100% do imposto até estes deixarem de ter expressão no mercado.

        3. Avatar de B@rão Vermelho
          B@rão Vermelho

          @Realista, o @Yamahia, não especificou nenhuma tecnologia, ele só falou que os atuais carros estão "online" que em parte é verdade, independentemente da tecnologia.

          Responder
          1. Avatar de Realista
            Realista

            Não estão online… só estão se pagares pelos serviços.

          2. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Por isso digo em parte é correto.

          3. Avatar de Realista
            Realista

            Mas não estão conectados ao estado… estão conectados aos servidores das marcas.

          4. Avatar de JL
            JL

            Estão conectados online mas ao servidor da marca, onde eu acedo com uma aplicação.

          5. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            O que ele falou foi retirar Km às viaturas, se retirares Km e o carro voltar-se a ligar deve de corrigir isso automaticamente ao dar um aviso qualquer à marca.

            E como o carro tem de fazer inspeções é fácil ver quantos Km andou.

          6. Avatar de JL
            JL

            Da minha parte não considerei isso porque ele há uns muitos posts atrás dizia que por exemplos os teslas era muito fácil alterar os kms. LOOOL

            "Não é preciso o conta kms para saberem qts kms fizeste e por onde andaste."

            Sobre isso, sabem, a marca e eu, tudo o que for a mais é uma violação do RGPD.

    4. Avatar de JL
      JL

      Está para breve onde ? é que no único pais da europa que querem fazer anunciaram logo que iam aumentar o IUC dos a combustão.

      Responder
      1. Avatar de Marcus
        Marcus

        O único? A Holanda até vai aplicar a todos, sejam elétricos ou combustão modelo Rekeningrijden e elétricos já pagam 70% da taxa de circulação deste ano, tendo desde 2025 um imposto de compra sobre elétricos. Bélgica quer implementar o mesmo que usa em pesados, está em estudo. Espanha, França e Alemanha estão já em debate de propostas. Suíça a partir de 2023 taxa por quilometro e taxa por eletricidade carregamento público. Nova Zelândia já aplicou. A Comissão Europeia quer aprovar legislação para que veículos elétricos paguem por distância percorrida, de forma a cobrir a quebra de receitas de impostos sobre os combustíveis tradicionais.

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Ainda não entendi onde quer chegar, vem dizer que os eléctricos vão pagar IUC, ainda assim nem menos que os combustão , quando o tema é apenas a energia que gastam !?!?!?

          Responder
    5. Avatar de Muito mais que isso.
      Muito mais que isso.

      Marcus, esse argumento não faz sentido. Se alcançarmos a independência energética, torna-se contraditório continuar a sobrecarregar os veículos com o IUC e outros impostos. Essa postura vai contra os princípios que defendemos: uma energia limpa e soberana. Só faria sentido aceitar essa carga fiscal se retrocedêssemos e voltássemos a depender de energia de terceiros, fora da Europa. Caso contrário, não.

      Responder
  8. Avatar de Toni da Adega
    Toni da Adega

    Dinheiro bem gasto. Se electricidade fosse boa não era tão barata.

    Tudo que é bom custa dinheiro

    Rumo aos 3€

    Responder
    1. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Exato continua a pagar que é isso que a galp eu ja tenho contrato com o sol

      Responder
    2. Avatar de Realista
      Realista

      A Arabia Saudita já avisou duas refinarias europeias que em Outubro não vai conseguir fornecer… em Dezembro está facilmente nos €2.8/L.

      Responder
      1. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        Enquanto isso a França vai fazer racionamento de combustível

        Responder
        1. Avatar de Realista
          Realista

          Sim, e muito provavelmente vai chegar cá o racionamento de combustível também…

          Responder
          1. Avatar de Toni da Adega
            Toni da Adega

            A única forma de lutar que temos é boicotar os Elektros

    3. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      @Toni,na UE alucinada, a electricidade está artificialmente barata á custa de subst megaliomanos, enquanto os combustíveis estão artificialmente caros por causa de impostos absurdos.

      Responder
      1. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        Aumento do combustíveis é devido aos alucinados da electricidade e da UE. Vou anotar. Certamente tudo que não é UE os preços não foram afectados.

        Responder
      2. Avatar de Realista
        Realista

        Estas a dizer que a eletricidade com recurso a fontes não renováveis nunca foi subsidiada???? LOL

        Responder
        1. Avatar de Yamahia
          Yamahia

          Onde disse?

          Obviamente q é subsidiada e continua a ser cada vez mais.

          Responder
          1. Avatar de JL
            JL

            Como se os combustíveis não fossem.

          2. Avatar de Realista
            Realista

            Então tudo o que é combustível anda a ser subsidiado…

          3. Avatar de Yamahia
            Yamahia

            Tudo o que é para a eletricidade é subsidiado, desde o gás até às pellets, vulgo cogeração renovável , mesmo que isso implique a destruição de florestas centenárias em diversos lugares do planeta Terra.

          4. Avatar de JL
            JL

            Até mesmo em Espanha ?

  9. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    E paga tudo o resto mais caro durante 14 das 24 horas q o dia tem.

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Sim, parte por culpa dos que encheram o pais com carros diesel.

      Responder
      1. Avatar de Mario
        Mario

        Quem nunca andou com um carro a diesel que atire a primeira pedra.

        Parece que há carros elétricos há 50 anos.

        Já parece o Miranda Sarmento… Em 2022 queria o IVA a 6% no combustível, agora já diz que não pode ser.

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Até há mais de 100 anos, já diesel e ligeiros nem por isso.

          Provavelmente ele é uma pessoa, e não uma estátua, as pessoas mudam de opinião de vez em quando.

          Responder
    2. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Depende do teu contrato. Há quem esteja meses pagar 0€ na conta de electricidade. Até é possível receber alguma coisa no final do mês.

      Entretanto a malta paga 100% sempre que abastecer.

      Responder
      1. Avatar de Yamahia
        Yamahia

        Sim a gente sabe que a rede é de borla. Cada um …

        Responder
        1. Avatar de Toni da Adega
          Toni da Adega

          Quer dizer que os milhares de pessoas por esse mundo que afirmam que reduziram a factura anual em 80/90% ou mesmo 100%, estão a mentir?

          No verão a electricidade é tanta que certos países pagam para as pessoas gastarem electricidade. Dá para carregar as baterias de borla.

          Responder
          1. Avatar de Realista
            Realista

            A única coisa que é certa são os 3L/100km o resto é tudo mentira…

    3. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Claro é uma escolha eu escolhi nao ter bi horario porque acho que mesmo assim nao me compensa como trabalho em casa acabo por usar muita coisa durante o dia agora um casal que saiam os dois as 7 da manha e voltem as 7 da tarde pode compensar bastante

      Responder
      1. Avatar de Rui
        Rui

        Isso é facil de veres, o contador é inteligente, vais ao portal da E-Redes, vês as leituras que tinhas a 6 ou 12 meses e as que tens agora e simulas se usas mais vazio ou mais cheio, claro que se não tens bi horario não fazes o jogo de usar so bi horario, mas também podes simular por 1 mês fazer vida de bi horario e perceber.

        Vai depender muito do que andas de carro e o que gastas de dia em casa, eu mesmo com tele trabalho maior parte do tempo, climatização dia e noite, como ainda ando muito com o carro o bi horario compensa, há meses que 60% do consumo é em vazio…

        Responder
      2. Avatar de B@rão Vermelho
        B@rão Vermelho

        Com paneis solares tens um Bi horário durante o dia, eu pessoalmente desde que tenho os painéis poupo mais ou menos 50% do que pagava antes do paneis, também trabalho a partir de casa.

        Responder
        1. Avatar de Toni da Adega
          Toni da Adega

          E tens baterias? Estou achar 50% de poupança muito pouco

          Responder
          1. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Ainda não tenho baterias, e tenho tudo elétrico, nas minhas casas não se utiliza gás há muito tempo

          2. Avatar de Toni da Adega
            Toni da Adega

            Baterias reduz muito mais a conta. No verão dá para ser auto suficiente. É que com baterias tudo que não é consumido é armazenado nas baterias, assim o que não for consumido é desperdiçado. Essa produção pode depois ser depois utilizada durante a noite.

            E tem outra vantagem, quem tiver bi horário, pode carregar as baterias em vazio e consumir nas horas que for mais cara. Dá perfeitamente para reduzir a conta anual em 90%

          3. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Recomendas alguma bateria em particular?

            Tenho andado a pensar nisso mas confesso que não é assunto que domine muito.

  10. Avatar de Senhor Paulo
    Senhor Paulo

    pago 0eur com paineis solares

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Inteligente 😉 boa forma de olhar para as questões, produzir o próprio combustível.

      Responder
    2. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      Obviamente os painéis custaram zero e anda de noite.

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        Não pode andar de dia porquê?

        Os painéis solares pagam-se só com o que cada gasta.

        Responder
        1. Avatar de Yamahia
          Yamahia

          Para andar de dia, tem de comprar armazenamento equivalente. Na altura, fiz uma simulação para uma capacidade de armazenamento de 12 kWh e o kWh já saía a 0,31 € (quanto maior o armazenamento, mais caro fica). Isto se correr bem, porque pode correr mal. Como o outro inteligente que comprou painéis de por nas janelas das varandas, gastou mil e tal € e aquela porra nem um kWh lhe deu lol

          ​Portanto, neste exemplo, com as duas baterias, a regra seria não gastar de dia e ir buscar o resto do consumo à rede durante a noite para poder andar com o carro de dia. Isto sabendo que 12 kWh darem para 50 km já é muito, tendo em conta as perdas por resistência e dissipação no carregamento do carro elektro.

          Responder
          1. Avatar de JL
            JL

            Na altura… Sabe que as baterias não são como os combustíveis, em vez de aumentar diminuem.

            Para quem faça a média portuguesa, não precisam de uma bateria tao grande.

            Uma bateria de 10 kWh hoje em dia custa pouco mais de 1100 euros com garantias a começar nos 5 anos e a fazerem 5000 ciclos de carga, bem mais que um diesel.

            Um diesel também pode correr bem, há muitos casos em que partem correias e motor é sucata.

            Se tiverem à sombra não produzem, isso é certo, por isso se chamam painéis SOLARES.

            Então porque precisa de 50 KMS todos os dias ?

          2. Avatar de Yamahia
            Yamahia

            1000€? Só se for as descartáveis da loja xina.

          3. Avatar de JL
            JL

            Eu sei que você gosta de tudo caro, menos o gasóleo, mas aqui fica:

            Garantia de 10 anos, 6000 ciclos.

            https ://www.nkon.nl/pt/thuisbatterij/merken/bsl/bsl-battery-b-lfp48-200e-51-2v-10-24kwh-thuisbatterij.html?gad_source=1&gad_campaignid=23922592451&gclid=EAIaIQobChMI_aKGkMuClwMVH5aDBx302SCxEAQYDyABEgJPk_D_BwE

      2. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        Não é diferente daqueles que dizem que não pagam renda. Como se as casas fossem de borla.

        Responder
  11. Avatar de Mário
    Mário

    Não falando que o carro elétrico é muito mais caro.

    Fiz as contas este fim de semana para o meu, e neste momento, para carregar em casa teria que pagar o equivalente a um ano de consumo de gasóleo só para ter condições de carregar a 3.7 kW

    Se carregasse em carregadores rápidos ficava ao mesmo preço que o gasóleo.

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Não é muito mais caro, em muitos modelos é mais barato.

      Claro que fez, tem de justificar de todas as maneiras o erro que cometeu, até porque comprou um diesel mais caro que outro carro qualquer.

      É que se gastam milhares de euros para passar um carro de 2.5 mm2 com uma tomada de 25 euros. Looooool

      É isso, continue no diesel, assim escusa de vir com a outra desculpa que o governo precisa de cobrar impostos, nessa altura pode beneficiar dessa parte. Looool

      Responder
      1. Avatar de Rui
        Rui

        Só se for como em casa do meu sogro que implica ou puxar cabo do segundo andar até a garagem ou fazer ligação ao quadro comum…

        Ou então é alguém que faz 200km por mês…

        Responder
      2. Avatar de Mario
        Mario

        Jl há de me dizer quem é o seu fornecedor de tomadas…. Casa China? Mas qual erro homem… Fui de férias e não andei a pensar e vou ser obrigado a parar ali e acula para carregar, e vou ter que fazer um xixi em Aveiras porque o bolinhas quer comer.

        Depois queixe se com essas tomadas que as instalações Ardem. O eng. Electrotécnico da minha empresa ri se com os seus comentários pacovios.

        Responder
    2. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Carregar a 3.7kw equivale a 16Amps que é uma tomada normalissima com fio de 2.5 no limite compravas uma tomada reforçada que é uma bocadinho mais cara portanto se gastas o mesmo que 1 ano de gasoleo é porque tu nem eletricidade deves ter em casa

      Responder
      1. Avatar de Realista
        Realista

        Ou gasta muito pouco a andar de carro…

        Responder
      2. Avatar de Yamahia
        Yamahia

        Sobre esta temática recebi e-mail do meu condomínio para não carregar carro elektro nas tomadas das arrecadações que nalgumas frações têm porta para o espaço de estacionamento.

        Deve ter havido princípios de granel e eu não soube. Lol

        Responder
        1. Avatar de Rui
          Rui

          Duvido que possam pedir isso, podem sim pedir para garantir condições de segurança e alertar para perigos, mas proibir o uso não.

          Responder
          1. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Se as arrecadações estiverem ligadas ao contador da fração sim se for ao contador do condomínio então acho bem proibir o carregamento dos VE e a conta ser dividida por todos

          2. Avatar de Rui
            Rui

            Nunca vi uma arrecadação ligado ao condomínio…

        2. Avatar de Gonçalo
          Gonçalo

          Se a tomada estiver conectada ao contador da casa nem podem pedir isso em primeiro lugar, mas tudo tem noaces claro que se a malta andar a querer carregar a 32A numa tomada de 16 primeiro o dijunto vais disparar depois vao la chamar o eletrecista da esquina e muda o dijuntor e já não dispara mas derrete a tomada e os fios

          Responder
        3. Avatar de JL
          JL

          E você aceita que lhe digam para não fazer algo naquilo que é seu ?

          Ganhe juízo.

          Responder
          1. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Mas há alguma coisa que seja nossa?

            Dentro da atua ou da minha casa continua a haver regras/ leis. 🙂 🙂 🙂 ou podes construir tudo o que te apetecer no teu terreno?

          2. Avatar de JL
            JL

            Há, a minha casa é minha.

            Continua pois, mas não é alguém sem autoridade para o fazer que me pode impedir de fazer o que quer que seja.

          3. Avatar de Mario
            Mario

            Gonçalo, deves ter paizinhos ricos só pode.

            Tenho 3.45 kva e moro numa casa renovada que tem uma baixada feita há 45 anos, e cujo quadro tem a mesma idade. Uma coisa é ter 10A durante 10 minutos, outra coisa é ter 10A durante 10 horas. O stress na instalação é completamente diferente.

            Mete 16A com fio de 2.5mm e depois diz lhe que sim.

  12. Avatar de Bruno Miguel Santos
    Bruno Miguel Santos

    Quem fala em eléctricos esquece de um pormenor muito importante, nem toda a gente vive em vivendas ou tem garagem no prédio para carregamento do carro. Dou exemplo na rua onde vivo vivem ou trabalham mais de 100 condutores, se todos comprarem elétricos a rua ficará cheia de cabo vindos dos prédios e sem contar que apesar de haver estacionamento na rua não é suficiente para todos

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      E precisam de ser todos porquê ? Vão deixar de vender combustíveis ?

      Responder
    2. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      1º Claro, não dá para todas para mim se não conseguisses carregar em casa jamais iria andar aí a caça de carregadores apesar de já haver muitos não iria fazer isso

      2º Mas agora quando pensamos em comprar carro temos de pensar pela rua inteira ahah se um comprar os outros não têm de ir atras comprar

      Responder
      1. Avatar de Jl
        Jl

        Depois falam em carneirada. Loool

        Responder
      2. Avatar de B@rão Vermelho
        B@rão Vermelho

        @Gonçalo, parabéns por mais este teu comentário, acho que já antes te tinha congratulado pelos teus comentários sensatos e não fanáticos.

        Tenho um casal amigo que moram num prédio sem garagem e sem qualquer possibilidade de carregar em casa, e ele gaste em média no Model Y 150€ por mês em carregamentos, e ela como não sabe bem mexer na aplicação não tem bem a certeza mas anda entre os 50€ e os 100€, mas chegaram a conclusão que vão vender o apartamento e vão comprar uma vivenda fora da zona mais comercial, mesmo que fiquem mais afastados de tudo o resto pelas contas deles o que vão poupar nos carregamentos em casa e condomínios vai fazer uma grande diferença.

        Eu também partilho da mesma opinião, se não poderes carregar em casa, acho que o VE deixa de ser atrativo, ter de andar constantemente à procura de um carregador.

        Responder
        1. Avatar de Zé da Quinta
          Zé da Quinta

          A questão não deve ser a chatice de ter de andar à procura de um carregador mas sim a de fazer contas, pois os carregamentos na rua têm valores díspares entre eles e, claramente, mais oneroso que o fazer em casa.

          Num carro a combustão também tem de andar à procura de uma bomba para abastecer, ou não?

          Responder
          1. Avatar de B@rão Vermelho
            B@rão Vermelho

            Isso é igual ou quase, se andas à procura de o carregador mais barato acabas por gastar mais energia à procura do mesmo, mas nem é a isso que me referia, para mim não faz sentido parar a cada 2 horas para carregar o carro, é nesse sentido do meu comentário, mas também é verdade que como ainda não tenho VE estas coisas fazem mais confusão do que se calhar é na "vida real".

        2. Avatar de M50
          M50

          Tenho carro elétrico há cerca de ano e meio e nunca carreguei na rua. Se tivesse de fazê-lo nao teria trocado pelo outro carro que tinha. Carro elétrico só compensa como eu que carrego algumas vezes em casa e a maior parte das vezes na empresa (11kw/h). E sim andar atrás de um carregador público não é igual a procurar uma bomba de combustível. Concordo com tudo o que dizes.

          Responder
        3. Avatar de Ze
          Ze

          E a maioria das pessoas nao consegue carregar em casa! a maioria das pessoas anda 10-15 mil km ano. O mercado de usados é muito maior que o mercado de novos. vendem ilusões aos incautos, podem e devem haver alternativas sempre ao que ja existe, mas nao condicionem o mercado, não "obriguem" a comprar o que querem e não o que as pessoas precisam. Quem quer POUPAR nunca vai comprar um carro novo, nem a combustao, nem electrico. Um electrico usado com 250 mil km ou um combustao usado com 250 mil km, são dois mundos completamente diferentes. Muitas pessoas vão na ilusão e comprar um eletrico usado, depois morre-lhes a bateria e vão subir paredes!!! Alias sendo como falam, electricos em segunda mão vão ser bem raros, não??? sendo tão bons, quase sem manutenção e andar quase de borla, vender para quê??? A industria não quer isso, a industria quer é carrinho novo a cada 5 anos!!!! sempre a POUPAR!!! Em todos os aparelhos que usem bateria, telemoveis, portateis e outros aparelhos, o que morre sempre primeiro é a bateria e não seria nos carros porque raio?? desejo boa sorte a todos, mas o tempo irá dizer se esta "solução" é milagrosa ou não.

          Responder
          1. Avatar de Rui
            Rui

            Que mania de mentir e dizer que a maioria das pessoas não consegue carregar em casa, quando a maioria das pessoas tem garagem, no maximo aceito que digas que a maioria dos lisboetas não tem onde carregar em casa, isso já é verdade, mas o país não é só Lisboa.

            Se me deres a escolher entre um usado com 8 anos diesel ou eletrico com 250k km olha que a escolha era bem facil, eletrico sem pensar duas vezes.

          2. Avatar de JL
            JL

            Então qual comprou e foi obrigado ?

            Então e muitas pessoas que compram um a combustão com 250 mil vem com o motor novo ?

            Então mostre lá esses relatos de quem comprou com 250 mil e depois morreu a bateria ?

            Vão ser bem raros ? eu tenho 3 e foram todos comprados em segunda mão, inclusive o ultimo que já tinha 270mil kms.

            A industria não quer ? então quer dizer que quando vêm dizer que um a combustão dura um milhão é porque é tudo mentira, esses ou estão a mentir ou foram enganados.

            A bateria é o primeiro a morrer ? é com cada disparate por aqui que mete dó.

            Então se é para durar apenas 5 anos porque dão garantias de 7 a 10 anos às baterias ?

            Porque não antes a verdade ? que deve ser qualquer coisa assim: NÃO QUERO QUE COMPREM CARROS ELÉTRICOS, porquê ? ainda não sabemos, mas habemos de lá chegar.

    3. Avatar de Marcus
      Marcus

      Não ficam, basta um pequeno telefonema a informar. Não é permitido a extensão para a rua e carregar em espaço público. Uma coisa é fazerem vista grossa outra é fazerem cumprir a lei.

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        E apostos consigo que eles nem fazem nada.

        Responder
        1. Avatar de Mario
          Mario

          O ambientalismo e a sustentabilidade á moda do JL

          https://www.facebook.com/share/p/14sFMvmEVd9/

          60 mil euros por uma bateria. Quer dizer… É mais sustentável mudar de carro que trocar um componente?

          Responder
      2. Avatar de JL
        JL

        E já agora, procure um artigo na razão automóvel que fala sobre isso, onde fala que não existe qualquer lei a impedir o carregamento desse modo.

        Responder
  13. Avatar de Jorge
    Jorge

    Eu tenho carro eletrico, e carrego me casa, mas conhecço quem nao tem hipotese de o fazer e carrega num posto publico. (em média 0,65 €/KWH), depende do operador e a potência de carga, lógico.

    E aqui embora compense sempre, as diferenças nao sao essas. Acho que falta colocar masi um 4ª linha com esse valor para um panoramo mais abrangente.

    Não obstante continuar a compensar de longe, mas convem ter o melhor e o pior cenário. Uma opinião apenas.

    Responder
    1. Avatar de Muito mais que isso.
      Muito mais que isso.

      Num mercado sério, o carregamento na rede pública custaria o mesmo que em casa, mais uma comissão de utilização para a operadora. Só e apenas. Como a realidade é diferente, levamos com uma carga de 50% ou mais em impostos, taxas, taxinhas e afins.

      Responder
    2. Avatar de Mario
      Mario

      Jorge, no dashboard que fiz do meu carro a diferença entre gasóleo e carregamento público cifra se em apenas 500€ Considerado um carregamento de 50 cêntimos / kWh. E um consumo médio de 6 litros aos 100 de gasóleo e 20 kWh em elétrico.

      Ao nível do gasóleo estou a considerar um preço médio acima dos 2€

      Responder
  14. Avatar de Ev
    Ev

    30k

    0.14€ por cada 100km

    Responder
  15. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    O nervoso miudinho dos condutores de elétricos tiram-lhes anos de vida. Ai se a bateria não chega a casa!

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Nota-se bem por aqui quem anda com nervoso miudinho.

      Então ela cai pelo caminho ? vou já ver se a minha está aparafusada.

      Responder
  16. Avatar de LMR
    LMR

    Sim ; só que ninguém faz as contas ao que custou o embate da compra do elétrico.

    Responder
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