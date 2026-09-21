100 km a gasolina ou gasóleo pode custar mais do triplo do que num carro elétrico

A diferença pode ser grande: percorrer 100 quilómetros custa 11,10 euros num carro a gasóleo, contra 3,25 euros num elétrico carregado em casa. Mas quanto pesam o consumo e o local de carregamento nestas contas?

Não, o combustível tão cedo não voltará aos preços antes da guerra. E já se fala em preços perto dos 3 euros o litro. Muitas pessoas ainda têm dúvidas quanto à poupança que um elétrico pode proporcionar só nas deslocações.

Mas… vamos contas?

A ideia é fazer umas contas rápidas, mas que espelhem uma realidade que temos visto mudar, para pior, todas as semanas. Portanto, os valores e cálculos serão apresentados entre o preço do gasóleo e da energia na tomada de casa (num preço até caro, mas dentro de uma margem de segurança).

Para o gasóleo, a comparação considera um consumo de 5 litros aos 100 km e um preço de 2,22 euros por litro. A conta é direta:

5 × 2,22 € = 11,10 € por 100 km.

No elétrico, são considerados 16 kWh por 100 km e carregamento doméstico à tarifa regulada. Vamos considerar o preço por kWh de 0,2031 euros:

16 × 0,2031 € ≈ 3,25 € por 100 km.

Neste cenário, o gasóleo custa 3,42 vezes o valor da eletricidade. Visto do lado do condutor do elétrico, a poupança em energia ronda 71%, ou 7,85 euros por cada 100 km.

Para incluir também um carro a gasolina, podemos acrescentar uma simulação com um consumo de 6 litros aos 100 km e combustível a 2 euros por litro. Estes dois valores são hipóteses de cálculo, mas os preços estão a aumentar consideravelmente!

Tipo de automóvel Consumo por 100 km Preço considerado Custo por 100 km Gasóleo 5 litros 2,22 €/litro 11,10 € Gasolina 6 litros 2,00 €/litro 12,00 € Elétrico em casa 16 kWh ≈ 0,2031 €/kWh 3,25 €

O preço do carregamento pode mudar o resultado?

Pode, porque há pessoas que não podem carregar em casa e às tarifas domésticas. Mas, mesmo assim, basta fazer contas.

Então, vamos deixar outros preços como exemplo. Tomemos como comparação o seguinte, mantendo os 16 kWh. Se formos carregar, por exemplo, num carregador da Galp numa estação de serviço e o preço da eletricidade (mais taxas) for de 0,49 €/kWh, os 100 km custariam 7,84 euros; a 0,60 €/kWh, seriam 9,60 euros; e a 0,70 €/kWh chegariam a 11,20 euros, igualando praticamente com o diesel deste exemplo.

Encher o depósito já custa cerca de 10% do salário líquido médio em Portugal.

São simulações, não tarifários de operadores. Num carregamento público, a conta deve usar o total efetivamente pago, incluindo eventuais componentes por sessão ou por tempo.

A comparação mostra como carregar em casa pode reduzir a despesa com energia. Porém, o custo por 100 km não é o custo total de ter um automóvel: aquisição, desvalorização, seguro, manutenção e instalação de carregamento exigem contas próprias.

E no seu caso: quanto paga para percorrer 100 quilómetros?