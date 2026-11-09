100 anos depois, Vaticano mostra os Mercedes-Benz mais exclusivos da sua história

Os Museus do Vaticano inauguraram uma exposição que reúne oito automóveis históricos da Mercedes-Benz e percorre quase um século de mobilidade papal, desde o Nürburg 460 entregue a Pio XI em 1930.

Os Museus do Vaticano inauguraram, a 28 de outubro, a exposição “Um século do Papamóvel” (em inglês, “A Century of the Popemobile”), que abriu ao público no dia seguinte e pode ser visitada até 28 de janeiro de 2027. A mostra está instalada num pavilhão envidraçado no Square Garden, perto do Pavilhão das Carruagens e da Pinacoteca, e reúne oito Mercedes-Benz históricos, acompanhados pelo primeiro automóvel da história e por um Classe S moderno.

A exposição pode ser visitada no âmbito da entrada nos Museus do Vaticano. A visita acompanha o horário da instituição, de segunda-feira a sábado, das 8h00 às 20h00, com última entrada às 18h00, e no último domingo de cada mês, das 9h00 às 14h00, com última entrada às 12h30, salvo os dias de encerramento previstos no calendário oficial.

Uma relação que começa em 1930

O percurso começa por recuar a 1886, quando o engenheiro Carl Benz patenteou o Patent-Motorwagen, geralmente reconhecido como o primeiro automóvel. A relação entre a Mercedes-Benz e o Vaticano começou 44 anos depois, em 1930, com a entrega de um Nürburg 460 Pullman ao Papa Pio XI. A limusina apresentava um interior revestido a brocado de seda, com madeiras e metais criteriosamente selecionados, bem como um teto decorado que refletia o caráter cerimonial do papado.

Segundo Sandro Barbagallo, curador das Coleções Históricas dos Museus do Vaticano, a exposição parte da ideia de que a história do papado é também uma história de viagens. Esta começa com Pedro, o pescador da Galileia que chegou a Roma, e prolonga-se nas deslocações dos seus sucessores, que assumiram ao longo do tempo o significado de uma missão evangelizadora, de uma iniciativa diplomática, de um gesto político ou de uma demonstração de proximidade junto dos povos.

Interior do Mercedes-Benz Nürburg 460, de 1930.

A partir da década de 1960, os veículos papais começaram a ser concebidos para facilitar o contacto direto entre o Papa e as pessoas, uma mudança que a exposição documenta através de vários modelos. Em 1960, João XXIII recebeu um 300 d Landaulet, equipado com janelas laterais traseiras amovíveis, um primeiro passo nesse sentido.

Depois do regresso de Paulo VI da Terra Santa, em 1964, a Mercedes-Benz produziu, em 1965, o 600 Pullman Landaulet, com o teto traseiro elevado, capota rebatível e um banco individual ajustável. Esta configuração permitia ao Papa apresentar-se mais diretamente perante os fiéis, mantendo a proteção proporcionada pelo veículo.

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet, em 1965.

Em 1967 chegaram os 300 SEL Pullman, de seis lugares, concebidos para transportar visitantes ilustres ao Vaticano. Estes modelos apresentavam uma distância entre eixos superior à das versões de produção, bem como portas traseiras maiores, adaptadas à sua utilização protocolar.

O conceito moderno de papamóvel surgiu em 1980, com o 230 G desenvolvido para a visita de João Paulo II à Alemanha. O veículo apresentava, na traseira, uma estrutura transparente elevada, concebida para proteger o Papa sem o esconder dos fiéis, e ficou fortemente associado àquele pontificado.

Seguiram-se o S 500 Landaulet, fornecido em 1997 com capota de acionamento hidráulico e um banco traseiro espaçoso, o ML 430, apresentado em 2002 durante a Jornada Mundial da Juventude, em Toronto, e o ML 500, desenvolvido em 2012 para Bento XVI, cujos painéis de vidro de maiores dimensões aumentaram a visibilidade e a ligação visual com a multidão.

Papa Bento XVI no Mercedes-Benz G 500, em 2007.

Segurança, responsabilidade e memória

Na conferência de abertura, Sandro Barbagallo explicou que o papamóvel tem uma finalidade pastoral, na medida em que permite ao Papa saudar e abençoar os fiéis ao longo do percurso. No mesmo sentido, Barbara Jatta, diretora dos Museus do Vaticano, defendeu, no catálogo da exposição, que o automóvel deixou de ser apenas um meio de transporte.

Por sua vez, os representantes da Mercedes-Benz destacaram as exigências tecnológicas associadas à construção de veículos para o Vaticano, especialmente ao nível do conforto e da proteção, bem como a responsabilidade ética inerente ao transporte do Papa.

Interior do Mercedes-Benz 300 d Pullman Landaulet, em 1960.

Segundo Marcus Breitschwerdt, responsável pela Mercedes-Benz Heritage, nas instalações de Estugarda, onde os papamóveis são conservados, ninguém está autorizado a sentar-se no lugar reservado ao Papa.

Entretanto, a exposição dá ainda destaque aos arquivos históricos. De acordo com Luigi Contu, diretor da agência ANSA, a principal agência noticiosa de Itália, o seu arquivo, criado em 1945, ajudou a reconstituir um século de acontecimentos e a documentar a evolução da mobilidade papal.

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