10 marcas de automóveis mais vendidas em julho em Portugal

Com a entrada de carros elétricos no mercado é normal os compradores terem algumas dúvidas no que comprar. Em termos globais, de janeiro a julho de 2024, o mercado registou um crescimento de 5,8 por cento face a igual período do ano anterior. Saiba qual a marca que mais carros vendeu.

Marca de automóveis: Peugeot lidera

Em julho de 2024 foram matriculados em Portugal 17.409 veículos automóveis, ou seja, menos 7,5 por cento que no mesmo mês de 2023. De janeiro a julho de 2024, foram colocados em circulação 154.604 novos veículos, o que representou um aumento de 5,8 por cento relativamente ao mesmo período do ano anterior.

As 10 marcas mais vendidas em julho em Portugal

Como se pode ver pela tabela seguinte, a marca francesa Peugeot ocupa a primeira posição com 2141 veículos vendidos. Segue-se a Renault com quase metade da Peugeot e na terceira posição está a Mercedes-Benz.

A Tesla ocupa a última posição do TOP 10, com "apenas" 551 unidades vendidas. Na tabela seguinte também é possível ver o número de veículos vendidos, por marca, de janeiro a julho.

Todos os dados podem ser vistos aqui.