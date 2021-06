O fim do suporte ao Windows 7 veio deixar os utilizadores deste sistema sem acesso a atualizações e a novas funcionalidades. Mesmo com esta situação da Microsoft, os utilizadores insistem em manter este sistema ativo e a ser usado.

A Microsoft parece agora aposta em colocar este sistema mais perto do seu fim. A gigante do software decidiu que os utilizadores vão deixar de poder atualizar os drivers através das atualizações do sistema, tendo de recorrer a outras formas.

PUB

Mesmo com o fim que teve em janeiro do ano passado, o Windows 7 não deixou de ser usado de forma intensiva. Os utilizadores leais mantiveram-se com esta versão instalada a ser usada, garantindo que os números mensais abrandaram a um ritmo muito lento.

O fim do suporte trouxe também o fim das atualizações, ainda que algumas foram garantidas às empresas que estão dispostas a pagar para ter esta garantia de segurança adicional. Não estando acessível a todos, acabou por limitar a utilização do Windows 7.

Algo que não foi interrompido foi a disponibilização de atualizações de drivers, que se mantiveram a chegar pelas atualizações. Os fabricantes mantiveram esta forma de manter o hardware atualizado com o software mais recente e mais ajustado.

Pois, mesmo esta capacidade parece agora estar a ser removida do Windows 7. A Microsoft resolveu agora interromper esta capacidade de atualização, devido a um problema. Com o fim da SHA-1 Trusted Root Certificate Authority, deixou de ser possível manter estas atualizações.

A alternativa seria usar o certificado SHA-2, algo que o Windows 7 não suporta. Ao descarregar e instalar um driver incompatível no PC, este deixaria de arrancar e funcionar da forma correta. Este problema afeta não só o Windows 7, mas vai também até ao Windows Server 2008.

Com esta mudança, ainda que forçada, a Microsoft segue o caminho de outras empresas como a NVIDIA. A gigante das placas gráficas, e outras áreas, resolveu recentemente abandonar os sistemas mais antigos e assim levar os utilizadores a atualizarem as suas máquinas.