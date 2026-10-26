Windows 11 tem novo Recall e desta vez não vai espiar nada do que se faz!

A Microsoft está a testar uma nova ferramenta de IA para o Windows 11, conhecida internamente como Project Pantheon e designada Context Vault. A aplicação funciona como um cofre de memória pessoal onde o utilizador reúne ficheiros, recortes de texto e imagens para posterior consulta. O conceito lembra o polémico Recall, mas abandona o modelo de monitorização constante que gerou desconfiança entre os utilizadores.

Microsoft testa alternativa ao Recall no Windows 11

Ao contrário da solução anterior, este sistema não efetua capturas de ecrã periódicas nem regista as ações em segundo plano de forma silenciosa. Nada entra na base de dados sem autorização expressa. É o próprio utilizador quem seleciona manualmente o material que pretende guardar, transformando o serviço numa espécie de segundo cérebro digital totalmente controlado.

Como funciona o Context Vault no dia a dia

A integração no sistema operativo foi desenhada para ser rápida e prática. No Explorador de Ficheiros, o Context Vault surge diretamente no menu de partilha do Windows 11, permitindo enviar documentos ou imagens com apenas dois cliques. O recurso também aproveita as ações contextuais da função Click to Do, permitindo guardar trechos de texto destacados em qualquer aplicação e organizá-los em coleções temáticas.

Dentro da aplicação, uma área de conversação permite interagir com os conteúdos armazenados através de comandos em linguagem natural. O utilizador pode pedir resumos de coleções, rever temas de projetos anteriores ou redigir rascunhos com base nos apontamentos guardados. Para além disso, a ferramenta incorpora suporte para o protocolo MCP, uma norma aberta que facilita a comunicação com modelos externos, incluindo o Claude.

Controlo total com um custo de conveniência

Ao inspecionar a interface do utilitário, nota-se um painel de monitorização de consumo de tokens. Este detalhe revela que o processamento se apoia em servidores remotos, distinguindo-se das funcionalidades de inteligência artificial que correm exclusivamente em hardware local. Ainda assim, a arquitetura deixa a porta aberta para que futuras versões tirem partido de processadores neurais mais potentes instalados nos computadores.

Esta abordagem manual resolve as preocupações de segurança e privacidade que perseguem o Recall desde a apresentação inicial. O utilizador deixa de sentir que o computador vigia cada clique. Em contrapartida, perde-se o automatismo: para que a base de conhecimento seja útil, é obrigatório criar o hábito de arquivar ativamente páginas, imagens e notas ao longo do dia de trabalho.

No plano empresarial e de proteção de dados, o sistema inclui encriptação em repouso, autenticação obrigatória através do Windows Hello e políticas de administração para bloquear o serviço em redes geridas. A empresa procura assim recuperar a confiança do mercado, entregando um assistente contextual onde a decisão de partilha pertence sempre a quem está aos comandos do teclado.