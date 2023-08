A Microsoft sempre colocou no seu sistema apps que nem todos usam e isso continuou no Windows 11. Os utilizadores querem remover estas apps, algo que não é simples. Isso muda agora, com a nova build do programa Insiders, que traz ainda mais apps que podem ser removidas.

Há muitos que os utilizadores pedem à Microsoft a capacidade de remover as apps nativas do seu sistema. Com o Windows 11 isso é possível, ainda que numa lista ainda limitada de apps e que o utilizador passa a poder eliminar do seu sistema operativo.

Isso muda agora com a mais recente build do Windows 11, com a Microsoft a reforçar a lista das apps que podem ser removidas. Estas não são as mais significativas, mas são mais um passo para os utilizadores poderem manter o Windows 11 mais limpo e com mais espaço de armazenamento livre.

A lista tem crescido ao longo do tempo, sempre a mostrar que a Microsoft parece querer dar aos utilizadores o controlo total. São apps que a gigante do software entende que podem ser dispensadas e que nem sempre são usadas.

Windows 11 - Lista das apps que podem ser removidas Photos (nova)

People (nova)

Remote Desktop (nova)

Camera

Cortana

Calendar

Mail

Calculator

Clock

Feedback Hub

Family

Movies & TV

Maps

Media Player

Microsoft 365

Microsoft Clipchamp

Microsoft To Do

News

Paint

Notepad

Quick Assist

Snipping Tool

Sound Recorder

Terminal

Tips

Xbox

Weather

Com a última build, 4 novas apps foram abrangidas com esta capacidade de serem apagadas do Windows 11. Falamos então das apps Câmara, Cortana, Fotos e Área de Trabalho Remota, que assim se juntam a todas as restantes que já podiam ser removidas.

Naturalmente que estas podem mais tarde ser trazidas de volta, com a Microsoft a disponibilizá-las. A grande maioria está já presente na loja de apps da gigante do software, bastando por isso fazer a instalação mais tarde.

Esta mudança vai agora ser testada e avaliada pelos utilizadores, para mais tarde ser alargada a todos. Com esta mudança, mais uma vez fica claro que a Microsoft adapta o Windows 11 aos utilizadores e dá-lhes as funções que estes pedem e necessitam.