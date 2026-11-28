Quem trabalha num PC com 8 GB ou 16 GB de RAM conhece bem o cenário de arrancar o Windows 11 e ver metade da memória ocupada antes de abrir o browser. A Microsoft assumiu finalmente números concretos. Após meses de trabalho desde janeiro, cortou mais de 860 MB de consumo nas suas aplicações e serviços em segundo plano, sem retirar funcionalidades.

O ganho nasceu na gestão interna dos processos. Segundo explicou Ian LeGrow, responsável pelas equipas do núcleo do Windows, o sistema passou a evitar o carregamento de elementos desnecessários fora de uso e começou a reutilizar memória entre componentes com tecnologias semelhantes. A lógica é direta: menos RAM presa ao sistema deixa mais folga para aplicações de terceiros.

Onde o Windows 11 perdeu peso e os ganhos reais de velocidade

A fatura mais pesada vinha de dentro de casa. O Microsoft 365 consome agora menos 360 MB, enquanto serviços permanentes como o Microsoft Defender, o OneDrive e o Purview libertaram mais de 500 MB em conjunto. Com estas alterações, certas tarefas terminam até 21% mais depressa face às compilações do início do ano, com o Office a acelerar até 10% em máquinas de 8 GB.

Os testes independentes confirmam a dieta. Numa medição do Windows Latest num portátil de 8 GB logo após reiniciar, o Gestor de Tarefas baixou de 5,0 GB de RAM no Windows 11 25H2 para 3,3 GB na versão 26H2. Quem trabalha com 16 GB ou mais também sente a melhoria, mas a diferença nota-se sobretudo ao alternar entre várias janelas em portáteis económicos.

Fim das apps auxiliares do Microsoft 365 e a pressão do preço da RAM

A limpeza encerra ainda as aplicações auxiliares do Microsoft 365. Calendário, Pessoas e Ficheiros deixam de funcionar a 16 de dezembro de 2026. Instaladas sem aviso desde outubro de 2025, duplicavam funções já cobertas pelo Outlook, Teams, Explorador de Ficheiros e OneDrive. Ensaios citados pela Notebookcheck registaram consumos acima de 1 GB de RAM, agravados por falhas constantes de fiabilidade.

Sem atualizações futuras nem correções de segurança, convém removê-las já, mantendo intactos os dados na conta Microsoft 365. Basta procurar por Microsoft 365 companions nas Aplicações instaladas das Definições ou desinstalar uma pela pesquisa do Windows para apagar o trio. Em empresas, os administradores devem desligar antes a instalação automática no centro de administração para evitar que voltem.

O momento escolhido tem uma razão de mercado clara. A procura dos centros de dados de inteligência artificial encareceu a memória e tornou a RAM um fator crítico no custo dos PCs. Com fabricantes a equacionar o regresso de portáteis baratos limitados a 8 GB, o Windows 11 tem mesmo de trabalhar com menos margem, mesmo que os preços comecem lentamente a arrefecer.