Windows 11 ganha teste de velocidade à séria e diz adeus ao browser

A promessa de medir a velocidade da ligação diretamente na barra de tarefas do Windows 11 começou de forma torta. Quando o atalho surgiu, clicar na opção limitava-se a abrir o browser padrão com os resultados de pesquisa do Bing. Era pouco mais do que um truque para empurrar tráfego para o motor de pesquisa, sem qualquer ganho face à pesquisa manual.

Adeus ao browser para o teste de velocidade

A Microsoft decidiu finalmente corrigir a falha na compilação 26340.9767 disponibilizada no canal Insider. Em vez de empurrar o utilizador para a web, o sistema passa a correr o teste numa janela flutuante nativa, integrada de raiz na interface. Sem abrir programas pesados, sem separadores esquecidos e sem forçar tráfego desnecessário.

Como funciona a nova ferramenta do Windows 11

O acesso foi desenhado para ser imediato a partir de vários pontos da barra de tarefas. Pode ser acionado através de um mosaico dedicado nas Definições Rápidas, nos menus de Wi-Fi e dados móveis ou com um simples clique direito no ícone de rede escolhendo a opção para testar a ligação à Internet. O atalho foi inclusive renomeado para refletir a nova ação direta.

Ao carregar em iniciar, o sistema procura automaticamente o servidor mais próximo, calcula a latência e mede a largura de banda de download e upload. Todo o ciclo demora menos de 30 segundos a apresentar os valores finais, com um velocímetro gráfico capaz de ultrapassar a barreira de 1 Gbps. O painel adapta-se aos temas claro e escuro e funciona sem falhas visuais mesmo quando a barra de tarefas está deslocada.

Motor mantém-se, o intermediário desaparece

Apesar da mudança de visual e da integração profunda no ambiente de trabalho, o motor que alimenta os dados continua a ser o mesmo. A verificação do painel de informações confirma que a medição recorre à tecnologia do Speedtest da Ookla, exatamente a mesma base técnica que o Bing já usava por baixo do pano, eliminando apenas o intermediário dispensável.

A alteração insere-se num movimento mais amplo de limpeza de componentes web intrusivos no Windows 11. Recentemente, a própria pesquisa do sistema ganhou a capacidade de desligar os resultados web do Bing para acelerar a localização de ficheiros locais. Menos dependência forçada do motor de busca tem-se traduzido em funcionalidades muito mais práticas no dia a dia.

Para já, a novidade está limitada a testes no programa Insider através de ativação controlada e requer a ativação da funcionalidade correspondente nas opções avançadas de atualização. Ainda não há data oficial para a chegada ao canal estável de produção, mas o comportamento sólido da ferramenta indica que a transição para todos os utilizadores não deverá demorar.