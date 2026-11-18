A perda ou o roubo de um computador de trabalho obriga quase sempre a uma decisão drástica por parte das equipas de informática: apagar tudo remotamente para evitar fugas de informação. O problema é que, se o portátil aparecer no dia seguinte esquecido num comboio ou numa sala de reuniões, o utilizador perde horas a configurar o sistema e a recuperar ficheiros. A Microsoft quer acabar com este dilema no Windows 11 através de uma nova funcionalidade chamada Remote Lock, desenhada para trancar o equipamento à distância sem destruir o trabalho guardado.

Esta novidade está já em fase de testes na compilação Insider Preview 29708.1001, distribuída nos canais Beta e Experimental. Ao contrário do tradicional Remote Wipe, que limpa o disco por completo, o bloqueio remoto atua como um travão reversível. Quando um administrador aciona a ferramenta através do Microsoft Intune, o Windows encerra imediatamente todas as sessões ativas, esconde as opções habituais de início de sessão e apresenta um ecrã personalizado a indicar que o dispositivo está bloqueado.

Como funciona o novo cadeado digital do Windows 11

Na prática, o computador transforma-se num bloco inacessível para quem o tem nas mãos, mas mantém toda a estrutura intacta por dentro. Os ficheiros permanecem no disco, o equipamento continua registado na gestão da empresa e a encriptação BitLocker mantém-se ativa. Se o portátil for recuperado, basta ao administrador levantar a restrição para que o funcionário retome exatamente de onde parou.

O bloqueio resiste a reinícios do sistema e continua ativo mesmo quando o computador está desligado da Internet. Para travar tentativas de acesso por força bruta, a Microsoft removeu qualquer hipótese de desbloqueio local. Nem o PIN, nem a palavra-passe da conta, nem sequer um perfil de administrador local conseguem ultrapassar aquela barreira. A ordem de desbloqueio tem obrigatoriamente de partir da consola do Intune.

Limitações técnicas e o papel essencial do BitLocker

Apesar de eficaz contra curiosos ou ladrões oportunistas, esta ferramenta não substitui outras camadas de defesa. A própria Microsoft alerta que o Remote Lock não impede o acesso ao Ambiente de Recuperação do Windows, ao Modo de Segurança ou o arranque através de uma pen USB. Além disso, as credenciais do utilizador continuam válidas noutros equipamentos e a máquina não fica isolada da rede empresarial de forma automática.

É precisamente por estas portas abertas a nível físico que manter o BitLocker ativo continua a ser obrigatório. Sem a encriptação do disco, alguém com conhecimentos técnicos poderia simplesmente remover o SSD ou formatar a máquina para aceder aos dados ou reutilizar o hardware. A gestão desta funcionalidade está direcionada para ambientes empresariais e escolares, exigindo licenças Windows Pro, Enterprise ou Education devidamente registadas no Intune ou no Microsoft Entra.

Curiosamente, as notas técnicas divulgadas pela empresa mencionam também o Windows 10 e várias versões do Windows Server, desde 2016 até 2022. Ainda não existe uma data oficial para a chegada desta opção às versões estáveis do sistema operativo, mas a abertura a plataformas mais antigas mostra que a prioridade passa por dar mais margem de manobra aos administradores antes de optarem pela formatação definitiva.