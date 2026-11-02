Windows 11: esta novidade permite travar o acesso das aplicações aos seus dados

A Microsoft está a preparar novas funcionalidades de privacidade para o Windows 11, permitindo aos utilizadores controlar individualmente o acesso das aplicações à câmara, ao microfone e à localização. A novidade já está disponível numa versão experimental do sistema operativo.

Microsoft quer dar mais controlo aos utilizadores

A mais recente compilação experimental do Windows 11, identificada como 26340.9767 e disponibilizada através do programa Windows Insider, introduz várias melhorias no sistema operativo. Entre elas, destaca-se uma alteração à forma como são geridas as permissões das aplicações tradicionais.

Até agora, os programas instalados através de ficheiros executáveis, como os instaladores .exe, estavam sujeitos a determinadas limitações no que diz respeito à gestão de permissões.

O Windows permitia controlar o acesso a funcionalidades sensíveis através de opções gerais, mas não disponibilizava o mesmo nível de personalização individual existente para as aplicações mais modernas.

Consequentemente, quem pretendesse impedir um programa específico de utilizar o microfone ou a câmara tinha frequentemente de procurar essa possibilidade nas próprias definições da aplicação.

Cada aplicação passa a ter permissões individuais

Com esta atualização, a Microsoft pretende centralizar a gestão destas permissões nas definições do Windows 11.

Através do menu Definições > Privacidade e segurança, será possível selecionar Câmara, Microfone ou Localização e determinar quais os programas autorizados a utilizar cada funcionalidade.

Por exemplo, um utilizador poderá permitir que uma aplicação de videoconferência utilize a câmara, mantendo essa autorização desativada para outros programas instalados no computador.

Outra melhoria importante está relacionada com a transparência. O sistema passa a apresentar informações sobre os acessos realizados, incluindo a data e a hora da última utilização dos serviços de localização.

Alguns programas podem aparecer com nomes desconhecidos

A Microsoft alerta, contudo, que nem todos os processos serão apresentados com nomes facilmente reconhecíveis.

Determinadas aplicações dependem de componentes partilhados do Windows, pelo que os respetivos acessos poderão surgir associados a designações como COM Surrogate ou Host Process for Windows Tasks.

Além disso, quando não for possível confirmar a identidade do responsável por determinado programa, este poderá surgir identificado como Unsigned.

Nestes casos, recomenda-se alguma precaução antes de autorizar o acesso a informações ou dispositivos sensíveis.

Apesar das vantagens, a funcionalidade ainda se encontra numa fase de testes e não existe uma data oficial para a sua disponibilização a todos os utilizadores.

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