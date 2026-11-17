A configuração inicial do Windows 11, conhecida tecnicamente como OOBE, esconde uma limitação que a Microsoft não documenta nas suas páginas. Vários utilizadores descobriram que o assistente de instalação bloqueia por completo quando o computador está ligado apenas a uma rede IPv6. Mesmo que o sistema detete acesso ativo à Internet, o processo para a meio e indica que a ligação se perdeu.

O problema ganhou visibilidade na rede social X através de testes feitos por utilizadores como Bob Pony. Ao ligar um computador a uma rede sem qualquer suporte para o protocolo tradicional IPv4, o Windows 11 reconheceu a ligação, mas recusou-se a avançar no assistente. Sem uma ligação IPv4 disponível em segundo plano, torna-se impossível concluir o arranque inicial da máquina.

Um bloqueio ativo nas versões recentes do Windows 11

Este comportamento não afeta apenas compilações antigas do sistema operativo. Os testes confirmaram que a falha continua presente nas versões recentes distribuídas através do programa Windows Insider. Isto mostra que a dependência oculta do protocolo IPv4 mantém-se na base atual de desenvolvimento do Windows 11, apanhando desprevenidos administradores de sistemas e utilizadores avançados.

Embora o IPv4 continue a dominar grande parte do tráfego global, o IPv6 tem ganho terreno devido ao esgotamento dos endereços disponíveis. Muitas empresas e instituições já operam sobre infraestruturas preparadas para funcionar exclusivamente com o protocolo mais recente. Nesses cenários corporativos, instalar o Windows 11 de raiz torna-se um obstáculo inesperado sem uma rede híbrida configurada para passar este ecrã inicial.

A contradição da Microsoft face ao suporte para IPv6

A situação torna-se ainda mais curiosa perante o histórico recente da própria Microsoft. Em outubro de 2026, a empresa lançou a atualização opcional KB5127936 para introduzir compatibilidade com a tecnologia IPv6 CLAT em ligações Wi-Fi e Ethernet. O objetivo passava precisamente por melhorar o funcionamento em redes modernas sem depender tanto do protocolo antigo.

Além disso, a documentação oficial da marca desaconselha os utilizadores a desativarem o IPv6 nas definições de rede do Windows. A empresa avisa que várias funcionalidades internas podem deixar de operar corretamente se o protocolo for desligado. Quando surgem conflitos de rede, a recomendação passa apenas por dar prioridade ao IPv4 nas configurações, mantendo o IPv6 sempre ativo no sistema.

Ainda não existe confirmação oficial sobre a origem deste bloqueio durante a instalação do Windows 11. Resta perceber se a falha resulta de um erro técnico por corrigir no assistente OOBE ou de uma limitação antiga herdada do processo de arranque da Microsoft.