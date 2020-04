Windows 10: Solução para o problema das VPNs traz agora falhas ao WiFi

Numa altura em que se espera que o Windows 10 esteja a funcionar de forma quase perfeita, os problemas parecem não se afastarem deste sistema. Têm surgido de forma recorrente, mesmo com a Microsoft a fazer todos os esforços.

A mais recente correção vinha tratar de uma falha no acesso à Internet para muitos utilizadores que usam VPNs. Este parece ter sido resolvido, mas não sem um preço a pagar. A solução trouxe novos problemas, agora nas redes WiFi.

Um novo problema numa atualização

Quem está em casa a trabalhar esperava que o Windows 10 estivesse estável e sem problemas. Se esta é uma verdade para muitos, outros têm-se deparado com problemas, em especial no que toca ao acesso à Internet.

Um problema foi recentemente identificado e que impedia alguns utilizadores de acederem à Internet e a alguns serviços da Microsoft. A solução foi prometida para breve, para devolver aos utilizadores a estabilidade necessária.

Agora falha o WiFi no Windows 10

Claro que a Microsoft rapidamente lançou esta correção, e forma isolada e de instalação manual. Não se esperava prolemas, dada a importância desta correção. Infelizmente, e segundo oque tem vindo a ser descritos, os problemas passaram para o WiFi.

As queixas ainda não são muitas, mas há já utilizadores a reportarem problemas no WiFi depois da instalação esta correção. A mensagem de erro é clara e está também identificada: Socket error “0×2200021 c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read”

A Microsoft irá resolver esta questão em breve

Por agora a solução é remover esta atualização, voltando à versão anterior, onde o problema com as VPNs está presente. Para isso basta acederem às Definições e depois a Atualizações e Segurança. No separador Windows Update acedam ao Histórico de atualizações e removam esta versão.

Não se esperava que esta correção do Windows 10 fosse trazer estes problemas. A Microsoft deveria ter testado exaustivamente antes de a ter lançado. Provavelmente na próxima Patch Tuesday esta correção voltará com os problemas resolvidos.