Usa atalhos de teclado do Windows 11? Microsoft traz problema a um dos mais usados

As atualizações do Windows trazem, por norma, muitas novidades. Não têm também estado isentas de problemas e de situações anormais. A mais recente, a conhecida 24H2, parece não estar isenta destas situações anormais e traz uma falha. Afeta um dos atalhos de teclado mais usado, o que tem trazido muita frustração aos utilizadores.

Falha nos atalhos de teclado do Windows 11

Tem sido discreta a chegada da atualização 24H2 ao Windows 11. Esta reúne, como é normal, um lote de melhorias e de novidades testadas nos últimos meses. Marca um ponto importante neste sistema e na Microsoft, que deve em breve alterar o ritmo das suas atualizações.

Com esta nova versão parece ter chegado também um novo problema. Os utilizadores têm estado a relatar que um dos atalhos mais usados, o famoso Alt+Tab, deixou de funcionar. O comportamento ao usar esta combinação de teclas apresenta um ecrã preto ou resulta num congelamento do Windows 11.

Alt+Tab não pode ser usado por agora

Curiosamente, o sistema parece recuperar e mantêm esta situação por 10 segundos, antes de fazer finalmente o que deveria. O problema é que o Alt+Tab foi criado para ser um atalho que poupa tempo ao utilizado, pelo que este atraso enorme é completamente inaceitável.

A Microsoft está ciente do problema, mas ainda não ofereceu uma solução, prometendo um patch para dezembro de 2024. Dado que isto acontece em máquinas atualizadas para o Windows 11 24H2, a melhor ação se precisar do Alt + Tab durante todo o dia, todos os dias, o ideal é adiar a atualização até o problema ser corrigido.

Microsoft já prepara uma solução para o problema

Quem já atualizou para o Windows 11 24H2, tem dois caminhos possíveis a seguir. Primeiro, pode tentar desligar o Modo de Jogo, que parece ser suficiente como solução temporária para alguns utilizadores. Para tal, navegue até Definições, selecione Jogos no painel esquerdo e selecione Modo de Jogo. Alterne a definição do Modo de Jogo para Desligado para resolver o problema.

Caso contrário, o ideal é reverter para uma versão anterior do Windows 11. Isto pode ser demasiado apenas para resolver o problema do atalho Alt+Tab. No entanto, poderá também resolver outros problemas no Windows 11 24H2. Ainda assim, esta é uma falha estranha e deveria ter sido detetada antecipadamente. Uma solução deve chegar muito em breve, na próxima Patch Tuesday, em dias.