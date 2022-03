O Menu Iniciar foi uma das áreas que mais novidades recebeu com o Windows 11. Este está mais moderno e mais ajustado ao sistema operativo, tendo muitas mudanças que vão para lá da parte estética.

Este é um trabalho que ainda está em curso e que deverá mudar ainda no futuro. Uma alteração importante chegou com a última build Insider do Windows 11 e foca-se no Menu Iniciar para o tornar ainda melhor.

A build Insider preview 22579 do Windows 11 chegou na passada sexta-feira e foca-se em trazer mais algumas novidades para serem testadas neste sistema. Estas vão ser avaliadas e melhoradas, para depois serem incluídas numa atualização a ser lançada pela Microsoft.

O que esta build tem de mais visível e significativo melhora ainda mais o Windows 11 e o Menu Iniciar. Depois de uma versão recente ter sido dada a possibilidade de criar pastas nesta área, arrastando os ícones, há agora mais uma melhoria.

A partir desta versão, os utilizadores podem personalizar ainda mais as novas pastas de apps do Menu Iniciar. O que podem fazer é mudar o nome destas pastas, para assim as conseguirem tornar mais pessoais e personalizadas.

Para o fazer, basta abrir a pasta e depois clicar no nome que está atribuído de forma automática. Assim, este fica editável e pronto a ser alterado ao gosto do utilizador. Ao clicarem fora, o nome será assumido passará a ser o atribuído.

Esta capacidade de criar pastas e gerir de forma mais detalhada as apps presentes no Menu Iniciar era algo que muitos pediam há muito tempo. A Microsoft preparou esta mudança e agora está a testar de forma mais direta esta novidade, que deverá generalizar em breve.

As mudanças que têm chegado a este elemento não parecem ser consensuais. Muitos utilizadores insistem que a oferta do Windows 10 bate o que a Microsoft criou para o Windows 11, em especial por ser mais simples de usar e de gerir por todos.