Mesmo com o Windows 11 a caminha a passos largos, a Microsoft não abandonou o Windows 10 e as suas necessárias atualizações necessárias. Estas continuam a ser preparadas e lançadas para os utilizadores com melhorias substanciais.

A mais recente chegou no início desta semana e acabou por mostrar que há ainda muito para este sistema crescer e tornar-se ainda melhor. Esta prova chegou com o KB5003690 e trouxe um aumento importante de desempenho.

PUB

As últimas atualizações do Windows 10 não foram isentas de problemas. Foram acumulando situações anormais e o desempenho deste sistema decaiu, com as normais queixas dos utilizadores, que foram relatando estas questões.

Assim, a KB5003690 da Microsoft veio resolver todas as situações acumuladas desde abril deste ano. Está focada nas versões mais recentes, sendo dedicadas às 21H1, 20H2 e 2004 do Windows 10. É o acumular de um conjunto de melhorias que foram criadas para tratar destas situações.

É uma atualização facultativa da Microsoft e que pode ser instalada por qualquer utilizador, especialmente quem tem estes problemas identificadas. Como resultado, o Windows 10 torna-se um sistema com um aumento importante de desempenho, algo que os utilizadores procuravam.

Além disso, esta atualização KB5003690 traz ainda a correção de outros pequenos problemas identificados. Falamos de problemas de acesso ao sistema, questões de autenticação e até do widget Notícias, que mostrava texto com a fonte alterada e com problemas de leitura.

Mesmo sendo facultativa, esta atualização deve ser instalada por todos para ter este ganho interessante. De qualquer modo, e mesmo que seja dispensada, esta será mais tarde aplicada pela Microsoft no Windows 10, numa próxima Patch Tuesday.

Quem pretender instalar esta nova atualização, podem obtê-la aqui, diretamente do site da Microsoft. Esta estará também nas atualizações adicionais do Windows 10.