Truque secreto do Windows 11 que promete velocidade máxima pode arruinar o PC

Os utilizadores procuram formas de extrair o máximo do Windows 11, sobretudo quando tarefas rotineiras começam a apresentar quebras. Recentemente, ganhou destaque um método que desativa uma funcionalidade dos tempos do MS-DOS: a criação automática de nomes curtos de ficheiros no formato 8.3. Embora a promessa de ganhos de velocidade no Explorador de Ficheiros seja real, a alteração traz riscos que a própria Microsoft faz questão de sublinhar.

Uma herança do MS-DOS que ainda afeta os SSD modernos

A questão central reside no suporte ao esquema de nomes 8.3, também conhecido como Short File Names. Trata-se de uma tecnologia concebida para garantir compatibilidade com sistemas operativos arcaicos, limitando o nome a oito caracteres e a extensão a três. No moderno sistema de ficheiros NTFS, sempre que um elemento recebe um nome longo, o Windows gera em segundo plano um pseudónimo encurtado, recorrendo muitas vezes ao símbolo til para manter essa compatibilidade histórica intacta.

O problema é que este processo contínuo de indexação e validação de nomes duplicados consome recursos do sistema. Mesmo em computadores equipados com unidades SSD NVMe de alta velocidade, a navegação em pastas com milhares de ficheiros ou a transferência massiva de dados pode sofrer abrandamentos inexplicáveis. A desativação desta rotina alivia de imediato a sobrecarga do sistema de ficheiros, permitindo que o Explorador de Ficheiros processe e apresente listagens com uma rapidez francamente superior.

Alerta da Microsoft e perigo de incompatibilidade

Apesar das vantagens mensuráveis em cenários de utilização intensiva, a Microsoft desaconselha a aplicação indiscriminada deste ajuste no sistema operativo. A gigante de Redmond adverte que desativar o mecanismo e remover retroativamente os nomes curtos existentes pode quebrar permanentemente o funcionamento de aplicações antigas. Vários programas empresariais, instaladores e scripts dependem de caminhos curtos gravados no Registo do Windows, deixando de abrir ou impossibilitando a sua desinstalação caso essas referências desapareçam.

Documentações técnicas de fabricantes como a Dell já tinham demonstrado no passado o impacto severo desta funcionalidade em volumes NTFS com milhões de ficheiros. Casos documentados mostram que operações de cópia de segurança ganham horas de vantagem quando o suporte 8.3 é desligado na raiz dos dados. Ainda assim, a diferença reside no contexto de aplicação: num servidor de armazenamento de dados isolados o procedimento faz sentido, mas num computador de trabalho diário os riscos de instabilidade superam largamente os eventuais ganhos de fluidez.

O peso da decisão antes de executar o comando

Para quem pretende testar a configuração, a gestão é feita através da ferramenta de linha de comandos fsutil, permitindo verificar o estado global ou aplicá-lo a um volume específico. Esta granularidade possibilita, por exemplo, desativar a criação de nomes curtos apenas num disco secundário dedicado a ficheiros multimédia, preservando a partição principal do sistema intacta. Esta abordagem mista reduz a probabilidade de falhas graves sem abdicar do ganho de leitura em diretórios densos.

Em suma, esta solução não deve ser encarada como uma fórmula mágica de otimização para todos os utilizadores de computadores portáteis ou de secretária. Qualquer intervenção na estrutura do NTFS requer cópias de segurança integrais e uma análise cuidadosa do software instalado na máquina. Na ausência de problemas reais de lentidão ao lidar com volumes gigantescos de dados, a recomendação mais sensata passa por manter o sistema com os parâmetros padrão definidos pela Microsoft.