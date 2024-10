Se usa uma destas versões do Windows 11 é melhor atualizar! Perdem suporte da Microsoft

A Microsoft tem estado muito ativa no que toca ao Windows 11. Além de lançar novas versões, a gigante do software tem estado a preparar a necessária atualização de versões mais antigas e que perdem em breve o suporte aos utilizadores. Agora, eliminou o suporte a duas versões mais antigas do Windows 11 e os utilizadores devem atualizar o mais depressa possível.

Esta semana, a Microsoft publicou a atualização mensal para todas as versões suportadas do Windows. No entanto, esta veio também acompanhada de mais um fim de ciclo para o sistema operativo da empresa. E a Microsoft deixou oficialmente de suportar o Windows 11 21H2 e 22H2.

Caso o seu computador ainda corra estas versões do Windows 11, a empresa recomenda a atualização do sistema para a atualização de sistema mais recente, ou seja, 24H2. Tanto o Windows 21H2 como o 22H2 deixaram de receber suporte da Microsoft. Isto significa que, se tiver alguma destas versões, não receberá mais atualizações críticas de segurança e melhorias de sistema.

Atualmente, a Microsoft tem dois tipos de ciclos de vida para cada atualização principal do Windows: dois anos para as versões Home e Pro e três anos para as versões Enterprise e Education. Em outubro de 2023, a empresa deixou de oferecer suporte para o Windows 11 21H2 aos consumidores, enquanto agora esta versão também deixa de receber suporte para Enterprise e Education.

Relativamente à versão 22H2, a Microsoft também deixou de oferecer suporte ao utilizador esta semana. Quem possui o Windows 11 22H2 nas versões Enterprise ou Education tem mais um ano de atualizações. Se atualizar para a versão mais recente do Windows 11 (24H2), significa que terá dois anos de suporte se for um consumidor Home e Pro, ou três anos se tiver a versão Enterprise ou Education.

Se ainda estiver a utilizar uma destas versões, é aconselhável atualizar para a versão mais recente do sistema operativo para continuar a receber atualizações críticas de segurança e outras melhorias. Para saber qual a atualização do Windows 11 que tem, basta ir a Definições > Sistema > Acerca de.

O Windows 11 24H2 é a versão mais recente do sistema operativo até à data, tem suporte até 13 de outubro de 2026 para utilizadores Home e Pro e até 17 de outubro de 2027 para Enterprise e Education. Se ainda nem sequer atualizou para o Windows 11 e continua no Windows 10, a Microsoft anunciou o fim do ciclo deste sistema operativo no dia 14 de outubro de 2025.