Todos conhecem o DuckDuckGo como sendo um motor de pesquisa dedicado a garantir a máxima privacidade. Este é o seu pilar mais importante e sob o qual baseia todas as suas decisões. Tem também estado dedicado a criar software e trouxe agora o seu browser para o Windows.

Já são muitas as propostas que o DuckDuckGo tem para vários sistemas operativos e outras plataformas. Tudo está centrado no seu motor de pesquisa e na premissa mais básica de garantir a privacidade dos utilizadores, quer seja a procurar ou a navegar na Internet.

Uma das mais recentes e mais importantes criações é o seu browser, que concentra um conjunto de ferramentas essenciais para garantir a privacidade. Essa proposta tem conquistado o seu espaço e agora está em mais uma plataforma. Chegou ao Windows, ainda que em testes, na sua versão beta.

Para além do seu núcleo, que é o de um browser baseado no Chromium, a proposta do DuckDuckGo traz consigo um conjunto de ferramentas únicas. Exemplos disso são o Duck Player, um leitor do YouTube para assistir a vídeos sem anúncios que invadem a privacidade e sem que as visualizações afetem recomendações.‌‌

Há ainda o botão Fire, que elimina os dados de navegação recentes com um clique, ou a proteção de e-mail, que pode ocultar o endereço de e-mail com endereços @duck.com. Contem ainda com proteção nos cookies e uma criptografia mais inteligente.

O DuckDuckGo para Windows já está disponível em duckduckgo.com/Windows e mudar para este browser é simples. Os novos utilizadores podem importar os seus favoritos e palavras-passe de outros propostas e gestores de passwords.

Esta proposta vai continuar a ser desenvolvida e preparada para ser alargada a todos. Com um foco total na privacidade, será certamente uma alternativa a ter em conta para navegar na Internet e assim garantir que não é seguido e perfilado para receber publicidade dirigida que não pretendem.