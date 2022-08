Os planos da Microsoft para o Windows 11 são claros. A gigante do software vai desenvolver este sistema e renovar completamente a sua interface e muitos das suas apps. Este é um movimento que já foi iniciado e que deverá acontecer nos próximos anos.

Para trazer as novidades aos utilizadores, a Microsoft tem apresentado atualizações de peso. A mais recente destas melhorias está quase a chegar e teve agora a sua data revelada. É já em setembro que 22H2 vai ser lançada para todos.

Há muito que se espera a nova atualização do Windows 11. A Microsoft tem preparado as novidades que vai incluir nesta versão e testado as mesmas até à exaustão, para assim estarem perfeitas e livres de todos os problemas.

A versão 22H2 estará já pronta e o que se sabe agora é importante para os utilizadores. Esta atualização deverá chegar dentro de pouco tempo, estando previsto o seu lançamento global para os utilizadores no próximo dia 20 de setembro.

Para além das esperadas melhorias gerais no próprio Windows 11, a Microsoft tem um lote de novidades a serem integrada nesta nova atualização. Assim contaremos com mudanças no Menu Inicial, que vai ter agora pastas para organizar as apps.

A barra de tarefas vai permitir que sejam arrastados e largados ficheiros, algo que era pedido desde que este sistema foi lançado. Também na área dos gestos o Windows 11 receberá novidades, para ser ainda mais simples de usar.

O Gestor de Tarefas está também renovado, com uma nova interface e o modo escuro disponível. Há quem avance que também as novidades que têm sido vistas no Explorador de Ficheiros também chegue com esta atualização do Windows 11, mas ainda sem qualquer confirmação.

Esta nova versão do Windows 11 promete muito para os utilizadores. A Microsoft apostou forte nas novidades que vai apresentar e quer continuar a reinventar o seu sistema operativo, com tudo o que tem revelado e que está a preparar.