Os Power Toys são, há muitos anos, um extra único que a Microsoft e os seus engenheiros vão desenvolvendo para o Windows. Renovado recentemente, está entregue também à comunidade que o vão desenvolvendo.

As novidades têm chegado a um bom ritmo e agora surgem mais 2 duas novas propostas interessantes. A Microsoft recheou novamente os Power Toys e trouxe com a mais recente versão e estes extras são interessantes e devem ser explorados.

A cada nova versão dos Power Toys a Microsoft traz melhorias e novidades para os utilizadores e para o Windows. Estas ferramentas conseguem complementar o que é oferecido de forma nativa e assim alargar ainda mais a utilização do sistema da Microsoft.

Mais uma ferramenta para os Power Toys da Microsoft

Das novidades lançadas, temos presente a mais recente, chamada Always on Top. Esta tem como função garantir que qualquer app escolhida seja permanentemente sobreposta às restantes janelas, garantindo assim que conseguem, por exemplo, controlar os dados que querem consultar.

Para lançar esta novidade, só precisam de ter a janela escolhida e usar as teclas Win + Ctrl + T. De imediato há um alerta sonoro e surge uma marcação na janela escolhida, para indicar que está no topo. Podem escolher várias janelas para estar neste estado.

Reforço do que já existia como novidades no Windows

A segunda novidade é, na verdade, um complemento de uma funcionalidade já bem conhecida. Falamos do PowerToys Run, que agora já consegue pesquisar na Internet e no browser preferido do utilizador. Mantém a simplicidade e torna-se assim ainda mais útil.

Para poderem usar esta novidade, basta chamarem normalmente este extra dos Power Toys, usando o atalho Alt + Espaço. Depois disso e antes da pesquisa, devem colocar ??. Ou seja, para pesquisar Pplware, devem colocar "?? Pplware" na caixa de texto.

Estas são as mais recentes adições da Microsoft para os Power Toys, ao que se somam as normais melhorias e correções das restantes propostas. Estas continuam a ser o complemento quase perfeito, o que alarga ainda mais as possibilidades do Windows.