As novidades do Windows 10 parecem estar a chegar a um ritmo alucinante, o que é importante. A Microsoft esforça-se por trazer a mudança esperada e as funcionalidades que todos esperam e precisam no seu sistema.

Um leque de novidades está para chegar em breve e focam-se todas na forma como os utilizadores interagem com o Windows 10. Um teclado novo, pesquisa por GIFs, escrita por voz e muito mais vai fazer parte das novidades deste sistema da Microsoft.

Muitas novidades a chegar para o Windows 10

O programa Insiders é o palco onde a Microsoft apresenta e testa as novidades que prepara para o Windows 10. Com acesso limitado a um grupo restrito de utilizadores, consegue avaliar todas as novidades antes destas chegarem nas atualizações para este sistema.

Foi precisamente aqui que a gigante do software mostrou várias novidades que vai em breve colocar numa atualização para o Windows 10. Estas focam-se na interação dos utilizadores e na forma como estes comunicam entre si, em especial nos equipamentos com ecrã tátil.

GIFs, emojis e muito mais para este sistema

Já sabíamos que um novo teclado estava para chegar ao Windows 10, como já tínhamos mostrado, mas agora este está disponível de forma direta. Vai ter acesso a emojis e GIFs, que podem ser ali pesquisados diretamente, para uma melhor comunicação.

Estes vão estar numa interface já conhecida hoje e que pode ser já usada no Windows 10. Com o atalho de teclado WIN + [.], os utilizadores vão ter até a capacidade de pesquisar os GIFs que querem usar para se expressar nas suas conversas.

Microsoft quer simplificar a escrita aos utilizadores

Algo que muitos queriam e que finalmente chega é a escrita por voz. O utilizador vai finalmente poder ditar o seu texto para o Windows 10, tratando este de converter o que ouve em texto. Esta era uma das mais pedidas funcionalidades dos utilizadores.

Por agora esta funcionalidade ainda não está disponível em todos os idiomas do Windows. A Microsoft no entanto olhou para o nosso português e na versão dedicada ao Brasil podem encontrar já esta capacidade.

Um teclado completamente diferente está para chegar

Por fim, e de uma forma que mais parece ficada nos smartphones, a Microsoft trouxe para o Windows 10 uma funcionalidade bem conhecida. Falamos da possibilidade de usar a barra de espaço para mover o cursor. Este pode assim ser colocado onde faz falta, diretamente pelo teclado.

Estas novidades vão agora ser testadas por todos os que estão no programa Insiders e assim torná-las ainda melhores. Posteriormente, na segunda atualização do Windows de 2020, a Microsoft vai trazer para todos estas novidades importantes e muito interessantes.