PC com Windows podem deixar de ter atualizações em 2027: saiba o que fazer

O serviço de atualizações do Windows tem uma data de validade silenciosa que vai apanhar muitos desprevenidos. A Microsoft emitiu um alerta a avisar que milhares de PCs e servidores arriscam perder o acesso direto ao Windows Update a partir de 2027. O motivo não está ligado ao fim de vida das versões do Windows , mas sim aos certificados digitais usados para autenticar as transferências de segurança.

Manter a máquina funcional sem aplicar os pacotes mensais é uma prática comum para quem teme instabilidade, mas esta postura traz agora um custo. Se a máquina não renovar a cadeia criptográfica necessária até às datas estipuladas, a ligação aos servidores de distribuição de patches fecha-se por completo. Quando essa barreira entrar em vigor, o sistema deixa de conseguir descarregar qualquer correção futura contra vulnerabilidades ativas.

O mecanismo faz parte da manutenção rotineira das infraestruturas de rede da Microsoft, que exige a substituição periódica de chaves públicas por motivos de segurança. Os certificados atualmente integrados nas versões mais antigas do Windows têm validade agendada para expirar em duas datas críticas: 17 de maio de 2027 e 19 de junho de 2027. Dispositivos sem esses componentes renovados passam a ser rejeitados pelos servidores de entrega de software.

Quem utiliza compilações modernas, como o Windows 11 na versão 25H2 ou superior, já tem a cadeia de confiança devidamente atualizada e não precisa de efetuar qualquer alteração manual. O cenário complica-se nas instalações anteriores, incluindo o Windows 11 versão 24H2 e o Windows Server 2025. Nestes sistemas, a Microsoft exige que seja instalado, no mínimo, o pacote cumulativo de segurança de setembro de 2025 antes do limite de 19 de junho de 2027.

Prazos definidos para Windows 10 e edições empresariais

Outras edições suportadas do Windows 11, o Windows Server 2022 e as versões com suporte do Windows 10 também partilham o mesmo prazo limite de junho de 2027. Contudo, para esses ambientes, a exigência técnica passa pela instalação obrigatória do patch cumulativo de segurança de julho de 2026. Sem essa atualização pontual aplicada no registo do sistema, o Windows Update deixa de validar os pacotes que cheguem a partir dessa altura.

O calendário aperta ainda mais nos ambientes profissionais que dependem dos canais de suporte de longo prazo (LTSC e LTSB). Instalações do Windows 10 Enterprise 2019, Windows Server 2019 e Windows Server 2016 têm uma data de corte antecipada para 17 de maio de 2027. Nesses computadores empresariais, a instalação do pacote de julho de 2026 precisa de estar concluída antes de maio para evitar a paragem total do fluxo de patches.

A relutância de muitos administradores e utilizadores domésticos em aplicar correções mensais é compreensível, sobretudo face ao histórico de falhas recentes que causaram problemas em controladores gráficos, bloqueios no OneDrive e quebras em videojogos populares. No entanto, adiar indefinidamente estes updates deixará de ser uma opção viável para quem pretende manter a máquina protegida nos próximos anos.