PC com 8 GB de RAM vai voar? Microsoft diz que o Windows 11 ficou 40% mais rápido

Ter uma máquina com apenas 8 GB de memória RAM nos dias de hoje é uma prova de paciência. Bastam três programas abertos em segundo plano e uma dúzia de separadores no navegador para a interface do Windows 11 começar a soluçar. A Microsoft sabe bem disso e decidiu atacar a raiz do problema com uma série de alterações profundas no núcleo do sistema operativo, focadas em rentabilizar máquinas de entrada.

Menos engasgos em PCs com 8 GB de RAM

Os dados apresentados pela empresa apontam para melhorias consideráveis no comportamento diário dos computadores. Os testes práticos indicam que o sistema está até 20% mais responsivo nas tarefas rotineiras, subindo para ganhos de até 40% quando o utilizador puxa pelo multitasking. Não se trata de milagres de laboratório, mas sim de uma folga há muito exigida por quem comprou equipamentos modestos e viu o desempenho degradar-se com as atualizações recentes.

O truque da compressão para segurar mais dados

O segredo deste ganho de fluidez assenta numa gestão de memória RAM muito mais inteligente e agressiva. Até aqui, assim que a capacidade física esgotava, o Windows empurrava tarefas secundárias para o disco rígido ou SSD através do ficheiro de paginação, gerando arrasto. O novo modelo passa a comprimir os blocos de dados antes de os descarregar, conseguindo reter até 2 GB adicionais de informação diretamente na memória ativa sem sobrecarregar o hardware.

Para quem trabalha com folhas de cálculo pesadas e alterna constantemente para o correio eletrónico, a diferença nota-se no clique. O sistema deixa de congelar durante frações de segundo à espera que o armazenamento local devolva os dados pedidos pela aplicação em espera. Menos ciclos de leitura e escrita traduzem-se também numa resposta quase imediata ao retomar separadores antigos no browser, eliminando aquele recarregamento forçado que costuma irritar quem produz conteúdos.

Resposta imediata nos menus e no arranque

A limpeza de processos chegou igualmente aos elementos visuais e ferramentas nativas que toda a gente utiliza vezes sem conta. O menu Iniciar, a pesquisa da barra de tarefas, o painel de definições e até o clique com o botão direito do rato ganharam outra agilidade. O código foi depurado para eliminar rotinas redundantes, tornando a abertura da Ferramenta de Recorte ou do Explorador de Ficheiros um processo praticamente instantâneo.

Houve ainda espaço para afinar as ligações de periféricos sem fios e os sistemas biométricos de segurança. A ligação automática de auscultadores Bluetooth ao acordar o computador tornou-se mais veloz, ao mesmo tempo que o reconhecimento facial através do Windows Hello reduziu o tempo de espera no ecrã de bloqueio. Tudo somado, são segundos preciosos poupados ao longo de um dia de trabalho em frente ao monitor.

Estas correções estão a chegar aos utilizadores através das vias normais de atualização do Windows Update. Resta agora verificar, no terreno e longe dos gráficos de apresentação, se os programas mais gulosos não vão simplesmente devorar este espaço extra que a Microsoft conseguiu resgatar.