PC antigo não morreu! Solução instala o Windows 11 26H2 em máquinas com 20 anos

A política de requisitos mínimos do Windows 11 continua a ser uma das decisões mais controversas da Microsoft nos últimos anos. Com a chegada de grandes atualizações como a 24H2 e as mais recentes 25H2 e 26H2, a gigante tecnológica reforçou ainda mais os controlos de hardware, exigindo instruções específicas como SSE4.2 e PopCnt. Este cenário acabou por afastar milhões de computadores perfeitamente funcionais do ecossistema moderno.

Fim das barreiras da Microsoft no Windows 11

Para contornar este bloqueio definitivo, a comunidade de programadores desenvolveu uma nova solução prática chamada POP4.2. Trata-se de um utilitário capaz de enganar o instalador oficial do Windows 11, permitindo que a versão 26H2 seja instalada e executada sem restrições em componentes que já não contam com o apoio da empresa de Redmond.

POP4.2 consegue passar exigências de hardware

O funcionamento desta modificação baseia-se numa fragilidade direta da própria verificação do instalador. Embora o sistema operativo verifique rigidamente a presença do conjunto de instruções SSE4.2 durante a validação preliminar, praticamente nenhum ficheiro crítico do sistema chega a necessitar destas instruções para operações rotineiras.

Através de engenharia reversa com a aplicação de desassemblagem IDA, o criador da ferramenta identificou a rotina exata no kernel onde ocorre a vallidação destas capacidades do processador. Bastou alterar alguns bytes cirúrgicos no código para que a validação seja ignorada, abrindo caminho para o arranque bem-sucedido até mesmo num processador AMD Phenom X4 9600, um modelo lançado há quase duas décadas.

Processo de criação do ISO modificado

A instalação não se limita a saltar o assistente original e exige a criação prévia de uma imagem ISO personalizada. O procedimento requer o descarregamento da imagem oficial da Microsoft, o suporte de Python 3.7 ou superior com bibliotecas específicas como o pefile, além dos utilitários de compilação fornecidos pelo Windows ADK oficial.

Para garantir estabilidade plena e evitar falhas de arranque causadas por bibliotecas recentes incompatíveis com instruções antigas, o método substitui ainda ficheiros essenciais do sistema como o WindowsCodecs.dll e o msxml6.dll por versões herdadas do Windows 11 23H2. Esta combinação elimina erros em tempo de execução e assegura uma transição suave para os sistemas não suportados.

Limitações técnicas a impedir alguns PCs

Apesar do sucesso em várias arquiteturas antigas, existem barreiras intransponíveis para determinados componentes. Processadores populares da era do Intel Core 2 continuam de fora deste leque de compatibilidade, uma vez que a instrução PopCnt é ativamente chamada por componentes do Windows e a sua ausência física impede o funcionamento básico.

Além das limitações de algumas famílias de chips, foram igualmente reportadas incompatibilidades em placas-mãe equipadas com determinados chipsets NVIDIA nForce associados a gerações anteriores de processadores. Nestas plataformas específicas, ocorrem bloqueios severos durante a configuração inicial, provando que nem todos os equipamentos históricos conseguem tirar partido desta brecha.