O Windows Search mudou por completo e agora faz o trabalho todo no Windows 11

A Microsoft decidiu transformar a barra de pesquisa do Windows 11 numa ferramenta útil. A nova versão do Windows Search começou a chegar aos membros do programa Insider e traz uma mudança na forma como se interage com o Windows 11. Em vez de se limitar a devolver ficheiros ou atalhos para as definições, o sistema passa agora a executar tarefas de forma direta através de linguagem natural.

Esta novidade foi apresentada discretamente durante o mais recente evento dedicado ao Windows e à linha Surface. Embora o foco dessa apresentação tenha recaído sobretudo nos programadores, esta alteração no Windows Search promete ter um impacto imediato no dia a dia dos utilizadores. O objetivo é reduzir os passos necessários para alterar qualquer configuração rápida no computador.

Menos cliques e mais ação com os comandos integrados

A grande novidade técnica dá pelo nome de Inline actions, uma funcionalidade que aproxima a barra de pesquisa do comportamento de um assistente digital. O utilizador já não precisa de abrir o painel de definições para ativar o Bluetooth ou ajustar o brilho do monitor. Basta carregar na tecla Windows, escrever comandos como “turn on night light”, “switch to dark mode” ou “mute”, e a alteração acontece de imediato no sistema.

Além das preferências básicas de ecrã e som, a barra consegue gerir o próprio espaço de trabalho do utilizador com ordens diretas. Escrever ordens para minimizar todas as janelas abertas ou organizar aplicações no ecrã passa a funcionar sem recurso a combinações complicadas de teclado. A lógica é simples: o utilizador diz o que quer fazer e o sistema encarrega-se do resto sem fricção.

Interface mais rápida e integração direta com o smartphone

Longe da vista, a Microsoft reconstruiu a interface com recurso à biblioteca WinUI 3, apostando num painel único muito mais limpo. O painel lateral gigante de pré-visualização, que ocupava espaço desnecessário e raramente era aproveitado, desapareceu por completo. Os resultados surgem agora agrupados numa lista vertical compacta, desenhada para poupar recursos de memória e responder com maior rapidez às pesquisas.

Os planos incluem ainda a integração com a aplicação Vincular ao Telemóvel (Phone Link). Esta ligação vai permitir, por exemplo, redigir e enviar mensagens SMS diretamente a partir da barra de pesquisa do computador, sem tocar no smartphone. A funcionalidade expande consideravelmente o alcance prático desta barra, aproximando o ambiente de trabalho móvel do PC.

A nova experiência está a ser disponibilizada inicialmente em inglês no canal Experimental do Windows Insider, abrangendo as versões Build 26340.9616 e 26H1 Build 28120.3181. A funcionalidade pode também ser ativada manualmente nas opções avançadas do Windows Update através das Feature flags, com a chegada ao Menu Iniciar do Windows 11prevista para o próximo ano.