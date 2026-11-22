A Microsoft está a desenvolver a funcionalidade “Extend display” na aplicação Link to Windows para transformar smartphones e tablets Android em monitores secundários para o PC. Descobertas recentes no código da app indicam que a solução funciona no sentido inverso do espelhamento atual. Em vez de mostrar o telemóvel no PC, o Windows 11 envia parte do ambiente de trabalho para o Android.

A vantagem prática face a alternativas como o spacedesk está na simplicidade de não exigir drivers específicos no computador nem aplicações adicionais no dispositivo móvel. O sistema Second Screen da Samsung também resolve o problema, mas fica preso a determinados modelos Galaxy. Uma integração nativa no Link to Windows poupa passos desnecessários e aproveita hardware que muita gente já tem na gaveta.

Como funciona o Extend display no código

As referências detetadas apontam para um pacote separado chamado phone_as_display.v1 , com ecrã próprio na app e início de sessão tanto no Android como no PC. O código menciona codecs de vídeo H.264 e HEVC, além de parâmetros para resolução e taxa de atualização negociados entre os dois equipamentos. Na prática, o computador codifica o sinal de vídeo e o dispositivo móvel descodifica-o em tempo real.

A interface prevista inclui controlos básicos, como um botão de paragem e a saída da sessão ao tocar duas vezes em voltar. A ligação encerra automaticamente se o PC bloquear, se a rede ou o cabo falharem ou se o recetor de vídeo no Android tiver um erro. Caso o primeiro fotograma não apareça, entra em cena um ecrã de timeout de 60 segundos.

Dúvidas por resolver antes do lançamento

Ainda não está claro se o envio de imagem vai funcionar por Wi-Fi, por USB ou por ambos os meios. Também falta saber que modelos vão ter suporte oficial, já que o espelhamento atual do Phone Link se limita a marcas como Samsung, HONOR, OnePlus, OPPO, Realme, ASUS, vivo, iQOO e Xiaomi, deixando de fora equipamentos como os Google Pixel.

Num telemóvel de seis polegadas e meia, um segundo monitor serve sobretudo para um chat ou uma janela auxiliar rápida, mas num tablet antigo ganha outro fôlego para folhas de cálculo, notas ou documentação.

A Microsoft continua a aproximar o Windows 11 do Android, como se viu nos testes recentes para abrir apps móveis a partir da barra de pesquisa do sistema. Falta saber quando é que a Microsoft decide tirar esta novidade do código e colocá-la nas mãos de quem trabalha com várias janelas abertas.