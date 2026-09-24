Quantcast
Windows

Nem Putin escapa! Presidente russo apanhado a usar Windows 10 por ativar num PC Dell

6 Comentários

Uma imagem oficial divulgada para promover o voto eletrónico nas eleições legislativas russas acabou por chamar a atenção por motivos tecnológicos. No vídeo e fotografias, o presidente russo surge sentado à secretária a exercer o seu direito de voto através da Internet num PC. Contudo, os utilizadores mais atentos detetaram rapidamente dois pormenores curiosos.

No canto inferior direito do monitor surge com clareza a conhecida marca de água que assinala um sistema operativo ainda por ativar. O detalhe indica que a máquina estava a correr uma versão de teste ou uma instalação recente do Windows 10 cuja chave de produto não foi validada. O objetivo inicial de mostrar a simplicidade do sistema digital de voto acabou por ser ofuscado por este lapso visual nos canais oficiais de comunicação.

A presença do Windows 10 e os riscos de segurança associados

Apesar de a marca de água sugerir imediatamente uma cópia irregular, a ausência de ativação não significa que o software seja contrafeito. O sistema da Microsoft permite a utilização funcional do ambiente de trabalho mesmo sem chave registada, embora imponha restrições estéticas e lembretes constantes no ecrã. Ainda assim, a escolha de software levanta questões no meio técnico devido ao ciclo de vida desta plataforma específica.

O suporte oficial para o Windows 10 foi encerrado pela Microsoft em outubro de 2025, o que retira as atualizações de segurança regulares a estes equipamentos. Manter uma máquina a correr esta versão sem programas específicos de suporte alargado expõe o sistema a falhas conhecidas e vulnerabilidades ativas. Tratando-se de uma votação de topo, o recurso a um ambiente desatualizado chamou a atenção dos analistas de segurança informática.

Hardware norte-americano contraria discurso de soberania digital

Outro elemento de destaque prende-se com o próprio hardware presente na secretária presidencial. A máquina exibida nas imagens ostenta o logótipo visível da Dell, uma conceituada fabricante norte-americana de computadores pessoais. A escolha contraria a narrativa política de Moscovo, que há vários anos incentiva a substituição de componentes estrangeiros por alternativas desenvolvidas a nível local.

A administração estatal russa tem promovido marcas nacionais de hardware, como a Aquarius, exatamente para afastar equipamentos ocidentais dos gabinetes governamentais. A utilização de um computador de origem norte-americana num evento transmitido publicamente demonstra uma contradição prática com as metas oficiais de autossuficiência tecnológica. Vários especialistas apontam que o dispositivo poderá ter sido retirado de um armazém e configurado à pressa apenas para a gravação daquele momento específico.

A discrepância entre o discurso de independência e a realidade do equipamento gerou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. Enquanto a liderança russa tentava transmitir uma mensagem de modernidade eleitoral através do voto à distância, o cenário real evidenciou falhas operacionais básicas na gestão do parque informático oficial. O episódio transformou-se num exemplo claro de como a supervisão técnica pode falhar perante a urgência das produções mediáticas de Estado.

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
Puttin windows 10

PUB.

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Por que motivo vão ser libertados 30 mil mosquitos em Lisboa?
Artigo anterior

Por que motivo vão ser libertados 30 mil mosquitos em Lisboa?
ONU alerta: IA tem comportamentos que seriam crime se fossem humanos
Próximo artigo

ONU alerta: IA tem comportamentos que seriam crime se fossem humanos
PUB

Comentários

6

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Pela expressão facial dele aparenta não intender muito da coisa. 🙂 🙂 🙂

    Responder
  2. Avatar de David
    David

    Mas alguem paga pelo windows? Eu compro o pc e instalo windows, office, jogos tudo torrent. Não gasto um centimo mais

    Responder
    1. Avatar de Bullseye
      Bullseye

      E foi assim que o David perdeu todas as suas poupanças com um único clique. Não seja como o David, compre chaves retail e esteja seguro. Diga não ao tabaco e compre uma chave OEM a 5€.

      Responder
  3. Avatar de Coisoetal
    Coisoetal

    Há um pormenor interessante, o cabo de energia não está no ecrã. Aparece na foto, mas no vídeo nem aparece.

    Responder
  4. Avatar de Rúben
    Rúben

    Tanta mania e depois usam um PC americano com um SO também americano??

    Responder
  5. Avatar de CA
    CA

    Um miúdo de 4, 5 anos agarra melhor o rato do que esse vampiro

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.