Nem Putin escapa! Presidente russo apanhado a usar Windows 10 por ativar num PC Dell

Uma imagem oficial divulgada para promover o voto eletrónico nas eleições legislativas russas acabou por chamar a atenção por motivos tecnológicos. No vídeo e fotografias, o presidente russo surge sentado à secretária a exercer o seu direito de voto através da Internet num PC. Contudo, os utilizadores mais atentos detetaram rapidamente dois pormenores curiosos.

No canto inferior direito do monitor surge com clareza a conhecida marca de água que assinala um sistema operativo ainda por ativar. O detalhe indica que a máquina estava a correr uma versão de teste ou uma instalação recente do Windows 10 cuja chave de produto não foi validada. O objetivo inicial de mostrar a simplicidade do sistema digital de voto acabou por ser ofuscado por este lapso visual nos canais oficiais de comunicação.

A presença do Windows 10 e os riscos de segurança associados

Apesar de a marca de água sugerir imediatamente uma cópia irregular, a ausência de ativação não significa que o software seja contrafeito. O sistema da Microsoft permite a utilização funcional do ambiente de trabalho mesmo sem chave registada, embora imponha restrições estéticas e lembretes constantes no ecrã. Ainda assim, a escolha de software levanta questões no meio técnico devido ao ciclo de vida desta plataforma específica.

O suporte oficial para o Windows 10 foi encerrado pela Microsoft em outubro de 2025, o que retira as atualizações de segurança regulares a estes equipamentos. Manter uma máquina a correr esta versão sem programas específicos de suporte alargado expõe o sistema a falhas conhecidas e vulnerabilidades ativas. Tratando-se de uma votação de topo, o recurso a um ambiente desatualizado chamou a atenção dos analistas de segurança informática.

Hardware norte-americano contraria discurso de soberania digital

Outro elemento de destaque prende-se com o próprio hardware presente na secretária presidencial. A máquina exibida nas imagens ostenta o logótipo visível da Dell, uma conceituada fabricante norte-americana de computadores pessoais. A escolha contraria a narrativa política de Moscovo, que há vários anos incentiva a substituição de componentes estrangeiros por alternativas desenvolvidas a nível local.

A administração estatal russa tem promovido marcas nacionais de hardware, como a Aquarius, exatamente para afastar equipamentos ocidentais dos gabinetes governamentais. A utilização de um computador de origem norte-americana num evento transmitido publicamente demonstra uma contradição prática com as metas oficiais de autossuficiência tecnológica. Vários especialistas apontam que o dispositivo poderá ter sido retirado de um armazém e configurado à pressa apenas para a gravação daquele momento específico.

A discrepância entre o discurso de independência e a realidade do equipamento gerou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. Enquanto a liderança russa tentava transmitir uma mensagem de modernidade eleitoral através do voto à distância, o cenário real evidenciou falhas operacionais básicas na gestão do parque informático oficial. O episódio transformou-se num exemplo claro de como a supervisão técnica pode falhar perante a urgência das produções mediáticas de Estado.