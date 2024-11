Microsoft trouxe a IA para o Bloco de notas do Windows 11 e não se ficará por aí

Depois da última grande atualização do Windows 11 a Microsoft parece ter acelerado novamente nos desenvolvimentos deste sistema operativo. O seu foco continua na IA e trouxe agora uma novidade para uma das suas ferramentas clássicas. O Bloco de notas acaba de receber a sua componente de IA, mas a Microsoft não parece querer ficar por aí.

Ainda que de uma forma algo tímida, a IA está já no Windows 11 e é uma das maiores apostas da Microsoft nos últimos anos. Esta traz a capacidade de ajudar os utilizadores deste sistema da Microsoft e disponibilizar novas funcionalidades, ao mesmo tempo que oferece acesso a informação.

Com a IA já presente no sistema operativo e até em muitas apps que o sustentam, esta acaba de chegar a mais uma das ferramentas do Windows 11. Falamos do Bloco de notas, uma das aplicações mais antigas deste. Com a presença da IA, é possível "reformular frases, ajustar o tom e modificar o comprimento do seu conteúdo".

Por agora, a IA no Bloco de notas está apenas no Windows Insider. Pode ser experimentada selecionando o texto que se deseja ajustar, clicando com o botão direito e escolhendo Reescrever. Surgirá uma caixa de diálogo onde se poderá decidir como se quer alterar o texto, por exemplo, se o quiserem mais longo ou mais curto. O reescrever oferecerá três versões reescritas pelas que se podem substituir.

Terá de ser usada a conta da Microsoft do utilizador para usar o Rewrite, pois ele é "alimentado por um serviço baseado em nuvem que requer autenticação e autorização". Por agora, a IA no Bloco de notas do Windows 11 está apenas disponível nos EUA, França, Reino Unido, Canadá, Itália e Alemanha.

Para além desta novidade, a Microsoft permitirá que os Insiders testem as novas ferramentas de edição de imagem de IA no Paint. O recurso Generative Fill permite se façam adições a uma imagem com base numa prompt, e o Generative Erase permite remover parte de uma imagem e preencher naturalmente o espaço vazio deixado.

Como dissemos, estas novidades estão ainda só acessíveis na versão Insider do Windows 11. Espera-se que em breve a Microsoft alargue o acesso e torne a IA no Bloco de notas e assim o torne esta ferramenta ainda melhor e com mais capacidades.