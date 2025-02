Microsoft traz mudanças ao Windows 11 para cumprir RGPD na União Europeia

A União Europeia reforçou os requisitos que os gigantes tecnológicos como a Microsoft devem cumprir para garantir a privacidade dos utilizadores. O Windows 11 é um dos visados e terá de receber alterações no Explorador de Ficheiros e no histórico de geolocalização. Estas começaram agora a surgir e a mostrar como o sistema irá mudar.

A Microsoft não tem um bom histórico de atualizações desde o início do ano com versões instáveis. Esta empresa acaba de fazer novas alterações no Windows 11 24H2 para cumprir com as regulamentações europeias. A atualização de fevereiro do Windows 11 traz melhorias importantes para o Explorador de Ficheiros que aumentarão a privacidade dos utilizadores.

Algumas funcionalidades relacionadas com Recentes, Favoritos e Recomendados serão removidas no 24H2, embora permaneçam em versões anteriores por enquanto. A próxima atualização do Windows 11 já está disponível para utilizadores das versões Beta e Dev. A versão 26120.3281 quer ajustar este sistema operativo às novas regulamentações da União Europeia com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

A Microsoft cumpriu as novas obrigações impostas pela União Europeia aos gigantes tecnológicos para proteger os utilizadores. Os programadores que começaram a testar a atualização garantem que o código não tem qualquer bug de momento, e valerá a pena atualizar o computador. O Windows 11 terá menos acesso aos dados pessoais e a Microsoft irá priorizar as tarefas executadas localmente a partir da versão 26120.3281 para minimizar o número de ligações à Internet.

Os utilizadores notarão as primeiras alterações no Explorador de Ficheiros do Windows 11 24H2. A Cortana desapareceu do Windows 11 para dar lugar ao Copilot, mas o histórico de geolocalização ainda está armazenado em todas as versões do sistema operativo. A Microsoft diz que está a manter este recurso para o caso de uma aplicação futura precisar dele.

Os novos regulamentos da UE exigem agora que os utilizadores garantam o seu consentimento expresso para recolher dados como a localização. A Microsoft decidiu esquecer os problemas de uma vez por todas e optou por remover esta funcionalidade.

Estas são medidas necessárias e essenciais para o Windows 11 estar de acordo com as regras da União Europeia e do RGPD. Para os utilizadores a maioria das mudanças passará despercebida, mas a verdade é que tudo funcionará de forma diferente e com muito menos dados recolhidos.