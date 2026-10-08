Microsoft revela o Surface Laptop Ultra: portátil de $2599 que desafia o MacBook Pro

A Microsoft revelou finalmente o preço e a data de lançamento do Surface Laptop Ultra, um novo computador portátil de 15 polegadas concebido para competir diretamente com o MacBook Pro da Apple.

Um portátil pensado para tarefas exigentes

Com um preço inicial de 2599 dólares (2300€, aproximadamente), o Surface Laptop Ultra fica abaixo dos 2999 dólares pedidos pelo MacBook Pro de 16 polegadas. A Microsoft posiciona o equipamento como uma solução destinada a profissionais que trabalham com criação de conteúdos, desenvolvimento de software, inteligência artificial (IA), engenharia e aplicações 3D.

No interior encontra-se o novo Nvidia RTX Spark, uma plataforma baseada na arquitetura Blackwell. O sistema pode incluir uma GPU RTX com até 6144 núcleos e um processador Nvidia Grace com até 20 núcleos. A configuração máxima permite ainda instalar 128 GB de memória unificada.

A Microsoft também reforçou a componente visual. O Surface Laptop Ultra integra um painel mini-LED tátil de 15 polegadas, com HDR e um nível máximo de luminosidade que, segundo a empresa, supera em 25% o do MacBook Pro equipado com M5.

Apesar de permitir interação através do toque, o ecrã não suporta utilização de caneta. O computador inclui ainda um trackpad háptico de grandes dimensões e armazenamento que pode ser atualizado posteriormente.

Outro destaque é o Magnetic Connect, um sistema de carregamento magnético através de USB-C semelhante ao conceito MagSafe. A conectividade inclui três portas USB-C, USB-A, HDMI, leitor de cartões SD e entrada de 3,5 mm para auscultadores.

Windows em ARM e uma oferta para utilizadores de Mac

Por utilizar uma plataforma ARM, o Surface Laptop Ultra executa o Windows on Arm. As aplicações x86 podem continuar a funcionar através da tecnologia de emulação Prism da Microsoft.

A empresa anunciou igualmente o Surface RTX Spark Dev Box, uma estação de desenvolvimento de 5999 dólares equipada com o mesmo chip Nvidia. O sistema promete até 1 petaflop de desempenho em IA e capacidade para executar modelos com até 120 mil milhões de parâmetros.

Para tentar atrair utilizadores da Apple, a Microsoft disponibiliza ainda até 1000 dólares de reembolso a quem entregar um MacBook elegível na compra do novo Surface.

O Surface Laptop Ultra chega ao mercado a 16 de Outubro. O equipamento poderá tornar-se um concorrente relevante para os futuros MacBook com ecrã OLED, que são apontados como possíveis sucessores de topo da atual linha da Apple.

Leia também: