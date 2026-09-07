Microsoft prepara revolução no Windows 11: o seu PC vai saber a sua idade

A Microsoft prepara uma novidade para a segurança dos utilizadores do Windows 11. Desenvolve uma nova API de verificação etária, desenhada para permitir que apps e serviços identifiquem a idade de quem está a usasr o PC. O objetivo passa por simplificar processos de segurança digital e criar um ecossistema seguro para todas as gerações.

Para salvaguardar a privacidade dos utilizadores, este novo mecanismo não entrega a data exata de nascimento nem dados sensíveis. O sistema agrupa os perfis em intervalos bem delimitados, sinalizando apenas se o utilizador tem menos de dez anos, entre dez e doze, treze a quinze, dezasseis a dezassete ou mais de dezoito anos.

Windows 11: privacidade e menos partilha de dados

A grande vantagem reside no facto de a infraestrutura conseguir confirmar se a idade do utilizador já foi devidamente atestada de forma independente. Com este processo nativo no sistema operativo, reduz-se de forma substancial a dependência de métodos invasivos externos. As aplicações deixam de exigir sistematicamente cartões de crédito ou plataformas externas de identidade para liberar determinados conteúdos.

A empresa quer padronizar o controlo de conteúdos em todo o ecossistema, sobretudo nas aplicações com restrições para adultos ou materiais sensíveis. Por se tratar de um recurso delicado, nem todos os criadores de software vão ter acesso livre a estes registos. Apenas parceiros devidamente autorizados poderão consultar o estado etário registado no sistema.

Controlo rigoroso da Microsoft na idade de todos

A equipa de segurança digital da Microsoft ficará responsável por analisar e homologar cada software candidato a utilizar esta tecnologia. Essa triagem rigorosa garante que ninguém explore os dados para fins indevidos, como publicidade agressiva focada em perfis vulneráveis. A plataforma atua como uma barreira protetora entre o utilizador e a aplicação externa no PC.

Toda esta estrutura técnica já consta na documentação oficial do Windows SDK com o nome de Windows Age APIs, encontrando-se descrita em detalhe para os programadores. No entanto, o recurso ainda permanece inativo nas versões convencionais do Windows 11 acessíveis ao público em geral.

A disponibilização global desta novidade deverá acontecer gradualmente até ao final de 2026. A integração promete redefinir a proteção de menores em ambiente desktop, estabelecendo um equilíbrio seguro entre conveniência, cumprimento de normas legais e respeito integral pela privacidade digital.