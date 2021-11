Com o Windows 11, a Microsoft trouxe várias novidades para o seu ecossistema. Estas focam-se em várias áreas, desde a interface do próprio sistema até a uma nova integração com o Android. Há ainda uma nova loja de apps que agora foi trazida para mais um local.

Falamos do próprio Windows 10, que acaba de ter acesso a esta loja, totalmente renovada e com muitas novas ofertas. A nova loja de apps da Microsoft dá mais um passo e fica acessível assim a muitos mais utilizadores.

Não era uma novidade que a Microsoft continuava a desenvolver a sua loja de apps. Para além do que pretende inovar, quer ainda abrir a porta para que esta possa ser usada de forma alargada no Windows 10.

Esta novidade esteve em testes durante várias semanas no programa Insiders, para avaliar e preparar a sua disponibilização alargada. Agora que está madura, a Microsoft resolveu dar o passo certo para que a nova loja de apps seja usada no Windows 10.

O anúncio feito no Twitter vem assim abrir a porta para que os utilizadores possam ter já acesso a esta novidade. A disponibilização será feita em lotes e faseada, para garantir que nenhum problema possa escapar à Microsoft, que o tratará de imediato.

A grande novidade desta loja parece ser, à primeira vista, uma mudança estética grande, com novas áreas dedicadas a mostrar as novidades que chegam. Esta mudança gráfica é transversal entre o Windows 11 e o Windows 10 nesta nova loja.

Além disso, a nova loja da Microsoft no Windows 10 traz um conjunto de tecnologias importantes para este sistema. Falamos de Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java e Progressive Web Apps, que vão tornar a vida aos programadores muito mais simples.

Esta é uma mudança que vai beneficiar todos os utilizadores do Windows 10. A nova loja foi aprovada para publicação em poucas semanas, mostrando que está pronta e com um nível de desempenho elevado. Assim, é hora de explorar o que a Microsoft trouxe para o Windows 10 e que passa agora a ser o padrão.