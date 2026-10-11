Instalar dois antivírus no Windows pode destruir o PC? Microsoft explica perigo real

Muitos utilizadores continuam convencidos de que reforçar a segurança do PC exige instalar mais do que uma ferramenta de proteção. A ideia parece lógica à primeira vista, mas na prática abre caminho a falhas graves no sistema operativo. Raymond Chen, um conhecido veterano da Microsoft, veio a público desmistificar este hábito enraizado.

O mito da proteção a dobrar no Windows

O Windows 11 já integra o Microsoft Defender de raiz, uma solução que tem demonstrado capacidade suficiente na maioria dos testes práticos de segurança. Contudo, a desconfiança ou a preferência por marcas consagradas leva frequentemente à instalação de suites adicionais, sem que a anterior seja desativada. O resultado não é uma barreira intransponível contra ameaças, mas sim um choque técnico nos bastidores.

Ferramentas de segurança lutam entre si

A explicação de Chen assenta num caso real enfrentado pela equipa de suporte corporativo da empresa, que perdeu horas a depurar um erro crítico. O diagnóstico final apontou para o conflito direto entre duas soluções distintas de segurança a correr em simultâneo na mesma máquina. As aplicações começaram a anular-se mutuamente.

Para garantir vigilância apertada, o software de segurança precisa de intercetar processos internos e desviar funções do núcleo do Windows de formas nem sempre oficiais. Quando um programa faz esse desvio, a outra ferramenta encara a modificação como uma intrusão maliciosa. A partir desse instante, cada antivírus tenta isolar e bloquear as chamadas do concorrente, gerando um bloqueio total de processos fundamentais.

Caos no sistema operativo e bloqueios

A analogia apresentada pelo engenheiro ilustra bem o disparate: colocar duas empresas de segurança privada a patrulhar os mesmos corredores sem avisar nenhuma da presença da outra. O desfecho inevitável é a suspeita mútua. Em vez de vigiarem a máquina, passam o tempo a travar-se uma à outra, arrastando o desempenho geral para o abismo.

Estes atritos traduzem-se em problemas concretos para quem está a usar o computador, provocando congelamentos repentinos, quebras de estabilidade e lentidão sem explicação aparente. Quando as funções do sistema são desviadas em cadeia, o código entra em ciclos que ninguém consegue prever ou controlar com facilidade.

A resolução deste tipo de incidentes raramente passa por ajustes complexos de compatibilidade entre fornecedores distintos. O caminho mais sensato e eficaz consiste simplesmente em remover um dos programas e manter apenas uma solução ativa na máquina, garantindo que o sistema respira sem interferências desnecessárias.