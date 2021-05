A Microsoft tem tentado melhorar o Windows 10, preparando-o para estar no máximo de plataformas possível. Para isso criou o Windows 10X, para o tornar utilizável em toda uma linha de novos dispositivos que está a preparar.

Este sistema esteve várias vezes para ser apresentado e para ser mostrado aos utilizadores. A verdade é que nunca se materializou e agora tem finalmente um fim, antes ainda de ser lançado. O Windows 10X chegou ao fim, mas o trabalho feito não será perdido.

Quando revelou o Surface Neo, a Microsoft prometeu um sistema operativo dedicado a esta nova classe de dispositivos. Este seria adaptado e preparado para ecrãs duplos, mas com uma capacidade de ser adaptado a competir com o Chrome OS em computadores dedicados ao ensino.

Esta realidade parece agora ter caído por terra e o Windows 10X deixa de ser uma possibilidade. A Microsoft anunciou o seu fim no mesmo dia em que revelou a mais recente atualização do seu sistema operativo, que chega agora aos utilizadores.

Em vez de lançar no mercado em 2021 um produto chamado Windows 10X como pretendíamos originalmente, aproveitamos a aprendizagem da nossa jornada até agora e aceleramos a integração da tecnologia fundamental do 10X noutras partes do Windows e em produtos da empresa

Do que revela, a Microsoft não vai perder todo o trabalho realizador neste sistema que agora termina. Vai incorporar muitas das novidades no Windows 10, para tornar este sistema ainda mais adaptado aos utilizadores. Espera-se que sejam já visíveis na atualização Sun Valley.

Na verdade, a Microsoft está já a fazer esta incorporação nas builds Insiders do Windows 10. As mais recentes builds deste programa já têm muitos elementos que são facilmente associados ao Windows 10X e que mudam completamente a interface do sistema da Microsoft.

Este parece ser mis um caso em que a Microsoft acaba com um dos seus produtos antes de ser lançado. A empresa tem vários exemplos destes no passado, em que abandonou sistemas e aplicações em que investiu muito tempo e muitos dos seus recursos. Neste caso, e do que é revelado, tudo será revertido para o Windows 10.