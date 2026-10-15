Esta versão do Windows 11 perdeu a segurança agora e tem de agir já

A Microsoft acaba de riscar da lista de suporte ativo duas edições muito populares do Windows 11. Quem usa as versões Home ou Pro associadas à atualização 24H2, o seu PC acabou de entrar numa zona cinzenta no que toca à manutenção do sistema. A partir deste agora, as correções acabam em definitivo para este ramo específico.

Windows 11 e o PC podem estar em risco

Convém esclarecer de imediato o impacto prático. O PC não vai bloquear nem deixar de arrancar de um dia para o outro. No entanto, a falta de atualizações de segurança cumulativas significa que qualquer falha grave ou vulnerabilidade de dia zero descoberta nas próximas semanas ficará permanentemente aberta nesta instalação. Servirá de porta aberta a explorações maliciosas.

Fim para o Windows 11 24H2 Home e Pro

Esta decisão não surge do nada, refletindo o calendário oficial que estipula ciclos de suporte de 24 meses para os utilizadores domésticos e profissionais. Enquanto as variantes corporativas Enterprise e Education mantêm proteção prolongada durante mais um ano. Os utilizadores comuns ficam entregues a si próprios se continuarem presos a esta compilação.

Para perceber se o PC está abrangido, o processo é imediato e dispensa utilitários externos. Basta abrir o menu de execução através do atalho de teclado com as teclas do logótipo do Windows e R, escrever o comando winver. Carregar em Enter para inspecionar o número exato da versão e a edição em execução no ecrã.

Os riscos reais e a necessidade de atualizar

Permanecer com uma versão sem manutenção preventiva acarreta dores de cabeça a médio prazo. Para além dos perigos associados a código malicioso moderno que explora brechas conhecidas, começam a surgir conflitos graduais com drivers recentes e programas de terceiros que deixam de testar compatibilidade com compilações retiradas do ativo.

A ação mais sensata passa por recorrer de imediato ao Windows Update, dentro das definições do sistema, e carregar no botão para procurar novas atualizações. A passagem para uma compilação mais recente e estável resolve a questão da segurança sem obrigar a saltos arriscados para versões ainda em fase de maturação preliminar.

O corte no suporte estende-se igualmente a outros produtos conhecidos que esgotaram a respetiva janela de vida útil, caso do Windows 10 Enterprise LTSB 2016 e da suite de escritório Office LTSC 2021. Quem ainda depende destas soluções em ambientes de trabalho terá de planear a transição com brevidade para não comprometer a integridade dos seus dados.