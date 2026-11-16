Quantcast
Windows

Esta versão do Windows 11 chega ao fim! Atualize o PC antes de ficar em risco

0 Comentários

A Microsoft encerrou oficialmente o ciclo de vida do Windows 11 23H2. A atualização de segurança KB5131087, disponibilizada no pacote mensal de novembro de 2026, marca o ponto final desta versão lançada em outubro de 2023. A atualização inclui apenas sete correções de erros e falhas críticas, encerrando em definitivo a manutenção do sistema.

Os utilizadores domésticos das edições Home e Pro já tinham perdido o acesso a atualizações no ano passado, cumprindo a regra habitual de dois anos de suporte. Agora, o corte abrange também as variantes Enterprise e Education, que beneficiavam de um prazo alargado de 36 meses. As únicas exceções continuam a ser as edições especiais LTSC e IoT, desenhadas para equipamentos específicos e com ciclos de cinco e dez anos.

Risco real de manter o Windows 11 23H2 instalado

O PC não vai deixar de arrancar nem bloquear subitamente por causa desta decisão. O perigo é silencioso e acontece nos bastidores. Sem os pacotes mensais da Microsoft, qualquer nova vulnerabilidade descoberta no código do sistema fica aberta e sem correção disponível.

Para máquinas ligadas à internet, insistir nesta versão torna-se um risco desnecessário. Nas empresas e escolas, o cenário complica-se bastante. Muitos administradores de sistemas seguem a velha máxima de não mexer no que está a funcionar para evitar dores de cabeça com incompatibilidades, adiando migrações essenciais até ao limite.

Ao contrário do que acontece nos computadores pessoais, onde o Windows Update força ou sugere a transição de forma automática, as edições empresariais exigem frequentemente intervenção manual das equipas de informática. Sem esse trabalho prévio, parques informáticos inteiros ficam expostos a ameaças recentes que podiam ser travadas.

Para que versão do Windows 11 se deve migrar

A solução imediata passa por avançar para uma compilação que ainda esteja dentro do período de manutenção oficial. Atualmente, o suporte ativo cobre as versões 24H2, 25H2, 26H1 e a mais recente 26H2. Quem gerir máquinas com o Windows 11 24H2 em ambiente empresarial ainda dispõe de mais um ano de margem antes do próximo prazo expirar.

Para quem procura estabilidade a longo prazo sem ter de repetir o processo tão cedo, a aposta mais segura recai sobre o Windows 11 26H2. Esta versão garante atualizações de segurança e melhorias contínuas para clientes comerciais até 2029, bastando verificar a disponibilidade nas definições do Windows Update ou agendar a instalação na rede interna.

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
23H2 Microsoft Windows 11

PUB.

Questão

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Pela primeira vez, um robô construiu uma estrutura no espaço sem astronautas
Artigo anterior

Pela primeira vez, um robô construiu uma estrutura no espaço sem astronautas
Quanto dura realmente a bateria de um carro elétrico? Dados da Ford surpreendem
Próximo artigo

Quanto dura realmente a bateria de um carro elétrico? Dados da Ford surpreendem
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.