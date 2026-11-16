Esta versão do Windows 11 chega ao fim! Atualize o PC antes de ficar em risco

A Microsoft encerrou oficialmente o ciclo de vida do Windows 11 23H2. A atualização de segurança KB5131087, disponibilizada no pacote mensal de novembro de 2026, marca o ponto final desta versão lançada em outubro de 2023. A atualização inclui apenas sete correções de erros e falhas críticas, encerrando em definitivo a manutenção do sistema.

Os utilizadores domésticos das edições Home e Pro já tinham perdido o acesso a atualizações no ano passado, cumprindo a regra habitual de dois anos de suporte. Agora, o corte abrange também as variantes Enterprise e Education, que beneficiavam de um prazo alargado de 36 meses. As únicas exceções continuam a ser as edições especiais LTSC e IoT, desenhadas para equipamentos específicos e com ciclos de cinco e dez anos.

Risco real de manter o Windows 11 23H2 instalado

O PC não vai deixar de arrancar nem bloquear subitamente por causa desta decisão. O perigo é silencioso e acontece nos bastidores. Sem os pacotes mensais da Microsoft, qualquer nova vulnerabilidade descoberta no código do sistema fica aberta e sem correção disponível.

Para máquinas ligadas à internet, insistir nesta versão torna-se um risco desnecessário. Nas empresas e escolas, o cenário complica-se bastante. Muitos administradores de sistemas seguem a velha máxima de não mexer no que está a funcionar para evitar dores de cabeça com incompatibilidades, adiando migrações essenciais até ao limite.

Ao contrário do que acontece nos computadores pessoais, onde o Windows Update força ou sugere a transição de forma automática, as edições empresariais exigem frequentemente intervenção manual das equipas de informática. Sem esse trabalho prévio, parques informáticos inteiros ficam expostos a ameaças recentes que podiam ser travadas.

Para que versão do Windows 11 se deve migrar

A solução imediata passa por avançar para uma compilação que ainda esteja dentro do período de manutenção oficial. Atualmente, o suporte ativo cobre as versões 24H2, 25H2, 26H1 e a mais recente 26H2. Quem gerir máquinas com o Windows 11 24H2 em ambiente empresarial ainda dispõe de mais um ano de margem antes do próximo prazo expirar.

Para quem procura estabilidade a longo prazo sem ter de repetir o processo tão cedo, a aposta mais segura recai sobre o Windows 11 26H2. Esta versão garante atualizações de segurança e melhorias contínuas para clientes comerciais até 2029, bastando verificar a disponibilidade nas definições do Windows Update ou agendar a instalação na rede interna.