Esqueça o Windows 12: Microsoft vai mudar o Windows 11 por completo

A rota traçada para o futuro do sistema operativo da Microsoft acaba de ganhar contornos bem definidos. Enquanto muitos esperavam o anúncio iminente de um hipotético Windows 12, as atenções viraram-se por completo para a versão 27H2. Agendada para a segunda metade de 2027, esta atualização não será um mero pacote cumulativo para ligar funções adormecidas, mas sim uma substituição integral da plataforma base do Windows 11.

Na prática, a Microsoft prepara-se para repetir o método aplicado na versão 24H2, trocando o motor do sistema nos PCs dos utilizadores sem mexer nos ficheiros ou aplicações. As revisões recentes, como a 25H2 e a 26H2, funcionaram como pequenos pacotes de ativação que pouco alteraram os alicerces do software. Agora, o plano passa por uma intervenção de fundo capaz de uniformizar todo o parque informático.

O fim da divisão técnica interna

Esta decisão responde a uma necessidade técnica urgente nos escritórios de Redmond: eliminar a fragmentação. O Windows 11 opera atualmente sobre duas bases de código distintas. Máquinas recentes utilizam a vertente 26H1, enquanto o restante público permanece ancorado à linhagem original desenvolvida a partir de 2024. A chegada da versão 27H2 servirá de ponto de convergência, reunindo todos os utilizadores sob uma plataforma única, apontada internamente pelo nome de código Strontium.

Esta unificação vai ditar o abandono definitivo de componentes mais antigos, ficando confirmada a perda de suporte para processadores ARM de gerações anteriores, como o Snapdragon 850. Ao deixar para trás hardware legado, a equipa de engenharia consegue otimizar processos centrais e reduzir incompatibilidades persistentes no sistema.

Desempenho e novidades sob o capô

O foco principal desta intervenção profunda incide diretamente no desempenho e na estabilidade. Estão em desenvolvimento integrações com instruções de processamento avançadas, como as extensões APX da Intel, que duplicam os registos gerais do CPU e prometem ganhos diretos na execução de programas a 64 bits. A isto somam-se ajustes visuais de raiz, incluindo uma nova coleção de fundos de ecrã oficiais.

Com a política de inovação contínua, as ferramentas funcionais chegam aos computadores ao longo do ano assim que ficam prontas. Por isso, o verdadeiro atrativo do Windows 11 27H2 reside na arquitetura: arrumar a casa, corrigir falhas estruturais de áudio e rede que marcaram as últimas versões e garantir fluidez sem obrigar à troca de nome para Windows 12.

Os primeiros testes desta nova base arrancam junto da comunidade do programa Windows Insider com bastante antecedência, numa fase preparatória mais longa do que o habitual para evitar sobressaltos no lançamento geral.