Ao usar o Windows 10 de forma diária, os utilizadores encontram algumas necessidades específicas que este sistema não oferece. É aqui que entram as apps de terceiros, que ajudam os utilizadores a complementar esta oferta e necessidade.

Uma dessas necessidades é algo que impeça o Windows 10 de hibernar e assim manter-se a funcionar de forma constante e perfeita. A Microsoft não tem uma proposta para este campo e é por isso que temos de recorrer ao NightOwl, uma simples app.

A forma simples de manter o Windows 10 acordado

A gestão de energia do Windows 10 impede-o de estar permanentemente ligado. Desta forma consegue poupar os componentes e, caso necessite, garantir uma vida maior da bateria. É algo que pode ser alterado, mas de forma permanente e sem controlo.

Para quem quer alterar este comportamento, existe uma proposta muito interessante. De nome NightOwl, é uma app encontrada na loja de apps da Microsoft e que trata deste processo, obedecendo sobretudo aos desejos do utilizador.

O NightOwl é tudo o que vai precisar

Com uma interface simples e rápida de usar, o NightOwl deixa o utilizador escolher quais os eventos que ativam este modo do Windows 10. Ao surgir esse momento, o Windows passa a não adormecer e fica sempre ativo e a ser produtivo.

As hipóteses são variadas e vão deste o simples controlo por tempo, com dias, horas e minutos, até à mais complexa presença de uma app ou igualmente uma ligação a uma rede WiFi. O utilizador só tem de construir as suas regras, podendo acumular várias para cada elemento.

Esta app está disponível na loja da Microsoft

Naturalmente que o NightOwl dá a liberdade de ser ativado a qualquer momento. Com o seu ícone presente na barra de tarefas, só precisa de ser chamado e ativado. Aí definem o tempo ou simplesmente ligam sem fim à vista.

Para usar o NightOwl devem instalá-lo da loja de apps da Microsoft. De imediato fica pronto a ser usado, garantindo que o Windows 10 fica acordado sempre que tal fizer falta ao utilizador.