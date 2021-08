Com o Windows 11 a Microsoft tem estado a renovar conceitos e a mudar muito da sua interface, que se julgava ser algo estático para os próximos anos. Muitas ferramentas são reinventadas ou adaptadas ao que é agora o nova parte estética deste sistema da Microsoft.

Quem já testou o Windows 11 reparou certamente que tem novidades no Encaixar janelas, que passou a estar também no botão de maximizar. Esta é uma novidade interessante, mas que muitos não vão usar. Assim, se não usa o Encaixar janelas o melhor é desligar simplesmente esta opção.

Há muitas diferenças entre o Windows 11 e os seus antecessores. Este sistema tem uma interface redesenhada e reinventada, para ser mais simples e apelativo de usar pelos utilizadores. Há toda uma linguagem de criação de interfaces que vai mudar muito mais.

Toda esta mudança é vista em várias áreas, que acabam por surgir mudadas, sempre para melhor. Um exemplo disso está no Encaixar janelas, que está agora presente no botão de maximizar, com perfis bem claros e simples de usar, facilitando o arrumar das janelas de aplicações.

Esta área dá aos utilizadores várias opções de configuração e formas de utilização, que podem ser configuradas e definidas. Comecem por abrir as Definições e depois na lista presente devem escolher a opção Sistema, seguida por Multitarefa.

Aqui dentro, e na primeira posição, encontram a opção Encaixar janelas. Esta é uma opção global e que simplesmente desliga esta opção em todo o Windows 11. Assim, se quiserem desativar a opção no sistema da Microsoft, devem desligar a opção.

Se simplesmente quiserem desativar a nova parte visível no Windows 11, há também uma opção. No mesmo ecrã onde desativaram a opção anterior, devem expandir, carregando no canto superior direito dessa opção.

O que procuram é a segunda opção da lista de definições associadas ao Encaixar janelas do Windows 11 que estão presentes. Para a desativar basta remover a seleção que estará associada a esta opção.

De imediato a nova caixa que surge ao passar o rato sobre o botão maximizar desaparece. Passa a ser responsabilidade do utilizador fazer o arrumar das suas janelas no desktop e no espaço livre no seu ecrã.

É desta forma simples e rápida que podem gerir todo o processo de Encaixar janelas do Windows 11. Se não o usam, podem simplesmente desligar e, se quiserem, mais tarde ativam com o executar dos mesmos passos rápidos.