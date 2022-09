Garantir a segurança dos utilizadores e dos seus dados no Windows 11 pode ser realizada de várias formas. Se a maioria se foca em manter esta proteção dentro do sistema, há uma questão muitas vezes esquecida, que está antes da entrada no PC.

Esta proteção física é muitas vezes descurada e é na maioria dos casos essencial. Assim, e para quem quer dar mais segurança ao Windows 11, deve acima de tudo tratar do login e assim mudar a forma de início de sessão.

A Microsoft tem uma ideia muito importante no seu plano para o futuro. Quer abolir de forma permanente as passwords e garantir outras formas de dar segurança aos utilizadores e aos seus sistemas como o Windows 11.

Claro que esta é uma mudança importante e que tem obrigatoriamente de ser feita de forma perfeita. O que está em causa é a proteção e neste campo não podem ser dados passos em falso. As propostas estão já presentes e podem ser usadas por todos os utilizadores.

No caso do Windows 11, e até da versão anterior, a Microsoft tem já presentes algumas soluções que podem ser usadas para simplificar o acesso, enquanto garantem os padrões de segurança elevados. Para lhes aceder deve abrir as Definições e escolher o separador Conta. Aqui deve aceder a Opções de início de sessão.

Aqui dentro vai encontrar 4 opções que podem ser configuradas e usadas de forma complementar, para garantir o acesso ao Windows 11. A mais simples é o reconhecimento facial, que é simples de configurar. Há também as impressões digitais, que só precisam mesmo do dedo do utilizador para desbloquear o sistema da Microsoft.

As 2 últimas opções são mais básicas, mas igualmente seguras. Temos o PIN, que assenta num código numérico ou a utilização de uma chave de segurança, esta com uma componente física. Algo que pode ativar também está abaixo e permite usar apenas estas opções anteriores para início de sessão.

Importa recordar que a maioria destas opções está associada à presença de sensores suportados pelo Windows Hello. No limite, as duas opções vão estar sempre acessíveis. Recordem também que podem ter várias ativas e escolher a que usar a cada início de sessão no Windows 11.