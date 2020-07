O Windows 10 trouxe uma mudança muito grande aos sistemas operativos e a todos os que os usam. Deu uma força muito maior à loja de apps da Microsoft, onde é suposto os utilizadores irem agora obter as suas aplicações.

Infelizmente este sistema da Microsoft traz também muitas apps que não são necessárias à maioria dos utilizadores. Muitas destas podem ser removidas, mas algumas estão bloqueadas e não podem ser desinstaladas. Para estas últimas existe uma solução, que apresentamos hoje.

Software da Microsoft que nem todos querem

A Microsoft recheou o Windows 10 de apps e de software adicional, muito para além do que é normal nos seus sistemas. Estas eram, até agora, possíveis de remover de forma simples, libertando espaço e recursos para serem usados noutras áreas.

Mudando o paradigma, muito deste software passou a ficar preso ao Windows 10, sem poder ser removido. Assim, o utilizador perde o controlo do seu sistema, algo que não devia acontecer. É neste cenário que surge o Bloatbox, que o vai ajudar a remover estas apps.

Bloatbox trata destas apps que não usa

O Bloatbox é uma app muito simples e sem qualquer instalação necessária, que o vai ajudar a remover qualquer software no sistema da Microsoft. Com uma interface direta e rápida de entender, só necessita que o utilizador escolha as apps que quer remover.

Depois de selecionadas, e podem usar a tecla Ctrl para selecionar várias, estas devem ser transpostas para a lista de sotfware a remover. Estas podem ser similarmente movidas de uma lista para a outra, caso queiram reverter as escolhas. No final, só precisam de carregar no botão Uninstall.

Tudo fica assim mais simples no Windows 10

É provável que o Bloatbox seja marcado pelo Windows 10 como software perigoso. Devem aceitar e usar a app sem qualquer problema. O seu código está disponível no GitHub e qualquer um pode avaliar o que esta faz para remover o software no Windows 10. Devem também fazer uma cópia de segurança, se possível.

Mesmo não sendo uma solução oficial, esta é uma alternativa para quem quer limpar o Windows 10. A Microsoft deveria dar uma forma de o fazer oficialmente, mas esta é a alternativa que existe agora.