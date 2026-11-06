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Correr o Windows 11 com apenas 128 MB de RAM: teste desafia regras da Microsoft

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Os requisitos oficiais para instalar o Windows 11 continuam a ser um dos temas mais polémicos no universo dos sistemas operativos, sobretudo pela imposição de hardware recente e pela barreira dos 4 GB de RAM. Este patamar elevado deixa de fora milhões de PCs perfeitamente funcionais. A decisão tem alimentado críticas constantes de quem vê na política de Redmond um incentivo forçado à renovação de equipamentos perfeitamente capazes.

Correr o Windows 11 com apenas 128 MB

Face a este cenário, o conhecido programador NTDEV, autor do projeto Tiny11, decidiu levar o sistema da Microsoft a um teste de bancada verdadeiramente radical. Especializado em modificar e emagrecer versões do Windows, o criador conseguiu arrancar uma compilação do Windows 11 26H2 utilizando uns impressionantes 128 MB de memória RAM. O valor alcançado representa 32 vezes menos memória do que o patamar mínimo oficialmente exigido para correr o software.

Cirurgia profunda ao código original

Para atingir este patamar surreal, o programador teve de efetuar uma limpeza cirúrgica profunda na imagem original de instalação. Foram expurgados praticamente todos os serviços nativos secundários, ferramentas redundantes, módulos pesados de telemetria e o infindável conjunto de aplicações pré-instaladas que sobrecarregam o arranque convencional. O resultado final desta poda drástica é um sistema puramente esquelético, mantendo apenas os ficheiros e processos vitais para que o kernel consiga carregar a interface gráfica.

Apesar de todas as condicionantes de recursos, o sistema de teste arrancou com sucesso, apresentou o ambiente de trabalho e permitiu interagir com o menu Iniciar. Ferramentas básicas como o Explorador de Ficheiros e o Bloco de Notas abriram sem falhas estruturais, provando que a base da arquitetura continua a ser capaz de funcionar com frações do que pede no papel. Qualquer tentativa de multitarefa, no entanto, coloca a máquina de joelhos devido à escassez gritante de espaço para alocação temporária de dados.

Experiência longe da utilização real

Como seria de esperar, este teste serve estritamente como demonstração prática das capacidades do código e não como uma solução viável para o dia a dia. A velocidade de resposta cai a pique ao menor pedido, e abrir duas janelas em simultâneo torna o sistema virtualmente inutilizável para trabalhar ou navegar na Internet. Arrancar com sucesso o ambiente gráfico está muito longe de oferecer uma experiência fluida para as aplicações modernas, que hoje devoram gigabytes de memória sem qualquer pudor.

Este tipo de experiência extrema não é uma estreia absoluta no portfólio de NTDEV. O criador já tinha demonstrado anteriormente que era possível arrancar o sistema em modo de segurança com cerca de 184 MB de RAM, além de ter conseguido alojar e correr o sistema operativo inteiramente dentro da memória VRAM de uma placa gráfica portátil Nvidia GeForce RTX 3050. Cada um destes testes desafia os limites do que a comunidade técnica considera realizável num computador pessoal com o software atual.

Acima de tudo, este recorde reabre a discussão técnica sobre o peso excessivo e a falta de otimização nativa do Windows moderno. O teste prova que, despojado do peso suplementar acumulado com assistentes de inteligência artificial, publicidade camuflada e serviços redundantes, o núcleo do software consegue ser extraordinariamente leve. Fica evidente que a Microsoft poderia entregar um sistema muito mais amigo do hardware modesto caso decidisse dar aos utilizadores o controlo real sobre o que arranca de fábrica.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
ram Windows 11

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