Os problemas que as atualizações e as novas versões trazem para o Windows 10 são bem conhecidos. Mesmo sem uma disseminação global, acabam por impedir os utilizadores de usar este sistema na sua total e completa extensão.

Um dos recentes do Windows 10 veio tornar o sistema estável e capaz de ser usado. Os ecrãs azuis são recorrentes e parecem ter uma origem bem identificada. A correção chegou agora e está a ser instalada em todos os PCs com este problema

As atualizações de janeiro e de fevereiro vieram trazer novos problemas ao Windows 10. Estes estão circunscritos a um número reduzido de utilizadores, mas a verdade é que afetam as máquinas e a sua utilização normal como esperada.

Os sintomas são claros e revelam que periodicamente surgem ecrãs azuis nas máquinas dos utilizadores. A sua origem parece estar identificada nos componentes associados às redes Wi-Fi que são cada vez mais usadas nos dias de hoje.

Depois dos relatos surgirem, em momentos diferentes, a Microsoft admitiu finalmente este problema. Num documento de suporte da sua knowledgebase, a marca revelou que este problema está a ser tratado e que tem já uma atualização a ser distribuída pelos utilizadores afetados.

A atualização de emergência KB5001028 do Windows 10 corrige esta falha de forma definitiva. Está apenas a ser distribuída aos afetados e consiste numa correção do ficheiro nwifi.sys, associado à ligação a redes Wi-Fi com WPA3.

Se estiver a ser afetado por este problema, deverá apenas pesquisar por uma nova atualização no Windows 10. Esta deverá surgir e ser instalada de forma automática, por ter um nível de emergência elevado.

Mesmo sendo um problema limitado a um conjunto reduzido de utilizadores, este é complicado e impede a utilização do Windows 10. Está limitado a quem usa o WPA3 no Wi-Fi, mas a atualização deve por isso ser instalada imediatamente para tudo voltar ao normal.