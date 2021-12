Apenas 0,21% computadores foram atualizados para o Windows 11, diz pesquisa

O Windows 11 já chegou há cerca de dois meses e muitos utilizadores já tiveram a oportunidade de o instalar nas suas máquinas. No entanto, parece que ainda há uma grande parte de pessoas que ainda não realizou este processo.

De acordo com os dados de pesquisas recentes, o novo sistema operativo da Microsoft apenas foi instalado em 0,21% de computadores, mesmo sendo gratuito para quem tem Windows 10. O estudo adianta ainda que haverá mais pessoas a usar outros sistemas, como o Windows XP e Windows 8 do que o novo Windows 11.

Windows 11 apenas está instalado em pouquíssimos computadores

Segundo um novo estudo da empresa de pesquisas de mercado Lansweeper, parece que o Windows 11 não está a ser o sucesso desejado. Muito pelo contrário, e os números mostram que poderá até ser classificado como um verdadeiro fracasso, pelo menos nesta fase.

A empresa analisou mais de 10 milhões de computadores do segmento de mercado comercial e pessoal. E de acordo com o que foi apurado, apenas 0,21% dos utilizadores pesquisados já haviam atualizado as suas máquinas para o Windows 11, mesmo esta atualização sendo gratuita a partir do Windows 10.

Em termos de perspetiva, o Windows 11 é atualmente o quinto sistema operativo mais popular da empresa de Redmond. Na realidade, há mais computadores com o Windows XP (3,62%) e até mesmo com o Windows 8 (0,95%) do que com o sistema mais recente.

Outros pormenores curiosos apurados pela pesquisa indicam que basicamente 1 em cada 10 utilizadores (9,93%) dos computadores analisados, estão a executar sistemas operativos praticamente obsoletos, como o Windows XP e o Windows 7, que até já nem contam com suporte da Microsoft.

Uma das razões para esta realidade poderá mesmo ser o facto de muitas máquinas não terem os requisitos mínimos necessários para proceder a esta atualização. Por isso mesmo, estamos a recolher as respostas dos nossos leitores onde pretendemos que nos diga se já atualizou o seu computador para o Windows 11. E, no caso de ainda não o ter feito, gostaríamos que nos indicasse a razão. Participe através do link seguinte.