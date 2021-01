Jogos, Windos 10, Office 2019, antivírus: ao alcance de todos!

A Godeal24 já entrou no Ano Novo com excelentes notícias: as chaves digitais low cost para o Windows, Office, Jogos para várias plataformas, antivírus e VPNs prontos a usar no PC novo, ao alcance de todos

As chaves digitais económicas são, ao dia de hoje, dos produtos procurados online uma vez que permitem com segurança registar os mais variados jogos e programas, evitando assim convidar para casa cracks e keygens que origem dúbia. Sempre sem ter de esvaziar os bolsos no processo!

Chaves digitais ao alcance de todos na GoDeal24

É caso para dizer: que excelente promoção de Novo Ano! A Godeal24.com, a partir de hoje e até Janeiro de 2021, terá todos os produtos da Secção de Software a 55% de desconto extra, oferecendo apenas os melhores preços de desconto, ao alcance de todos.

Oferta exclusiva de Ano Novo: Combos “Compre 1 Ganhe 1 Grátis”::

Escolha entre Office 2016 ou Office 2019, os bolsos são seus!

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 58% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO50 durante o checkout e obter o desconto ao alcance de todos:

Com o código especial de desconto SGO55 , pode obter um desconto adicional de 55% e manter os bolsos mais compensados:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.