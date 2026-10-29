Adeus Tiny11: conseguiram enfiar o Windows 11 num simples CD de 700 MB

As exigências oficiais da Microsoft para correr o Windows 11 continuam a afastar PCs perfeitamente funcionais, mas a comunidade de entusiastas teima em contrariar essa ideia. Depois de versões aligeiradas como o Tiny11 terem conquistado notoriedade, surgiu agora o projeto Pico11, uma solução que reduz a imagem de instalação do sistema a uma fração quase inacreditável do original.

O resultado deste processo é um ficheiro ISO com menos de 700 megabytes, dimensão suficiente para ser gravado num vulgar CD-ROM de outrora. Quando comparado com os habituais seis gigabytes que a imagem oficial da Microsoft exige nos suportes de arranque atuais, a diferença ilustra a quantidade de componentes dispensáveis que viajam na distribuição padrão.

Pico11 emagrece o sistema até ao limite

Para alcançar esta marca, o criador recorreu a técnicas agressivas de compressão LZX e à eliminação cirúrgica de ficheiros secundários. Foram descartados pacotes de idiomas adicionais, controladores genéricos obsoletos, ferramentas de diagnóstico redundantes e todo o catálogo de aplicações pré-instaladas que costuma inflacionar o arranque do sistema logo após a configuração inicial.

O instalador mantém a arquitetura base intacta e arranca diretamente para o ambiente de trabalho. Uma vez concluída a instalação, o sistema consome uma quantidade irrisória de memória RAM e consegue executar programas Win32 tradicionais, abrir a linha de comandos e navegar na web, mantendo o funcionamento dos serviços elementares do kernel.

Feito técnico mas com cedências sérias

Apesar da proeza mecânica de colocar o software moderno num suporte ótico dos anos noventa, este tipo de experiência acarreta concessões críticas no dia a dia. A remoção de camadas do Windows Defender e o bloqueio definitivo do Windows Update tornam qualquer máquina vulnerável a falhas de segurança conhecidas e inviabilizam o uso em ambientes de trabalho reais.

Surgem também dificuldades imediatas com periféricos e ligações sem fios, uma vez que a ausência de controladores obriga à injeção manual de software para fazer funcionar placas de rede ou portas específicas. O sistema torna-se assim num exercício de destreza técnica, longe de constituir uma alternativa estável para utilizadores que procuram fiabilidade.

O Pico11 serve sobretudo como uma demonstração prática do peso real do código base do Windows quando desprovido de telemetria e utilitários acessórios. Enquanto curiosidade técnica, o projeto prova que a dependência de especificações elevadas reside mais nas camadas superficiais da plataforma do que no motor que verdadeiramente comanda o computador.