Adeus pens USB: Windows 11 já se reinstala sozinho mesmo que o PC não arranque

A Microsoft acaba de introduzir uma novidade de peso no Windows 11 com a chegada da atualização KB5127936. Trata-se do Cloud Rebuild, uma ferramenta para reinstalar o sistema a partir da nuvem. O grande trunfo desta novidade está na capacidade de recuperar a máquina mesmo quando o PC recusa arrancar, descarregando não só os ficheiros do sistema como também os drivers necessários para o funcionamento correto dos componentes.

Windows 11 resolve tudo sem pens USB

Até agora, um arranque danificado obrigava quase sempre a recorrer a outro PC para criar uma pen USB de arranque ou recorrer a partições locais muitas vezes corrompidas. Esse cenário muda radicalmente com este método. O único requisito técnico obrigatório passa a ser uma ligação ativa à Internet, que pode ser estabelecida por cabo de rede ou através de uma rede Wi-Fi configurada no ecrã de emergência.

Recuperar sistema sem depender de externos

O processo do Cloud Rebuild opera de forma totalmente independente da integridade dos ficheiros que já estavam instalados no disco rígido. Isto resolve de imediato as falhas provocadas por atualizações mal sucedidas, ficheiros essenciais corrompidos ou ataques que deixem o sistema inoperacional. Não é estritamente obrigatório que a máquina esteja bloqueada para tirar partido desta opção, embora seja nesses cenários críticos que a utilidade se torna mais evidente.

Para quem ainda consegue aceder normalmente ao ambiente de trabalho do Windows 11, o caminho é direto através do menu Definições, entrando em Sistema e escolhendo de seguida a secção Recuperação. Caso o computador não inicie de todo, o recurso é ativado dentro do Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE). O método clássico para aceder a este menu passa por forçar o encerramento do computador no botão de energia três vezes consecutivas enquanto surge o logótipo no ecrã, forçando o menu de diagnóstico automático.

Como funciona no WinRE e cuidados com dados

Dentro do painel de diagnóstico, o utilizador só precisa de confirmar a ligação à rede e selecionar o comando Cloud Rebuild. A partir desse momento, a ferramenta trata de descarregar uma imagem limpa e atualizada dos servidores oficiais, aplicando de seguida os respetivos controladores do fabricante detetados para a placa gráfica, rede e restante arquitetura do computador.

Importa ter presente um detalhe prático fulcral antes de avançar: a execução desta limpeza profunda elimina a totalidade dos dados armazenados na unidade de arranque. Quem tiver computadores com vários discos rígidos ou SSDs secundários pode selecionar quais pretende formatar, mas ter cópias de segurança em dia continua a ser indispensável para evitar perdas acidentais de documentos de trabalho.

A atualização KB5127936 está a ser distribuída de forma gradual através do Windows Update para todos os PCs elegíveis. É natural que o recurso demore alguns dias a surgir na totalidade das máquinas, podendo o estado ser confirmado manualmente nas definições de atualizações do sistema operativo.