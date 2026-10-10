Adeus conta local no Windows 11. A Microsoft acaba com o truque mais fácil de todos

Microsoft fecha truque para Windows 11 sem conta

A insistência da Microsoft em obrigar uma conta online no Windows 11 conheceu mais um capítulo. Quem instala o sistema sabe que a configuração inicial tenta, a todo o custo, barrar uma conta puramente local sem ligação à rede. A comunidade tinha descoberto um atalho quase caricato, mas a Microsoft agiu depressa e fechou a porta.

O método em causa era tão simples quanto inesperado. Durante o assistente de configuração (o conhecido OOBE) na edição Home do Windows 11, bastava clicar na hiperligação “Saber mais” no ecrã de início de sessão para contornar a exigência de conta e de rede. Não exigia comandos complexos nem truques no registo, funcionando como uma falha grosseira na lógica da própria interface.

Fim de uma brecha no assistente de instalação

A correção não veio com pompa nem menções destacadas nos registos habituais de alterações. Tratou-se de um ajuste silencioso do lado dos servidores, identificado inicialmente pelo entusiasta Bob Pony e rapidamente confirmado nas compilações mais recentes associadas à versão 26H2. Ao carregar na opção, o assistente já não salta o passo obrigatório nem permite avançar sem autenticação.

Este movimento não apanha ninguém de surpresa no meio técnico. Ao longo dos últimos anos, a Microsoft tem tapado sistematicamente todas as portas traseiras que permitiam contornar os requisitos de telemetria, ligação à rede e conta online. Comandos antigos de consola e atalhos na interface deixaram de ter efeito prático à medida que novas versões chegam ao canal estável.

UPDATE: This mandatory Microsoft account requirement workaround by clicking on the tiny "Learn more" hyperlink in the Microosft account sign in page during the Windows 11 OOBE has been recently quietly patched server side. 🥀 https://t.co/AfOadeY0gj — Bob Pony (@TheBobPony) October 9, 2026

Soluções que ainda funcionam no Windows 11

Apesar deste bloqueio direto nos ecrãs oficiais, criar uma instalação limpa e independente de serviços em nuvem continua a ser perfeitamente viável. O utilizador comum apenas perdeu o caminho mais preguiçoso. Ferramentas consolidadas como o Rufus ou o Ventoy continuam a ser a resposta mais sólida para quem prepara uma pen USB de arranque a partir da imagem ISO do sistema.

Estas utilidades gratuitas tratam de injetar as modificações necessárias na imagem antes do arranque, eliminando não só a imposição da conta Microsoft, mas também requisitos de hardware e instalações automáticas de aplicações paralelas. Dá um pouco mais de trabalho na preparação da pen, mas evita qualquer cedência durante o primeiro arranque do computador.

O jogo do gato e do rato entre utilizadores avançados e os programadores da Microsoft continua bem vivo. Resta saber quanto tempo as opções externas vão aguentar até a empresa endurecer ainda mais as regras de validação no arranque.