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Adeus conta local no Windows 11. A Microsoft acaba com o truque mais fácil de todos

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Microsoft fecha truque para Windows 11 sem conta

A insistência da Microsoft em obrigar uma conta online no Windows 11 conheceu mais um capítulo. Quem instala o sistema sabe que a configuração inicial tenta, a todo o custo, barrar uma conta puramente local sem ligação à rede. A comunidade tinha descoberto um atalho quase caricato, mas a Microsoft agiu depressa e fechou a porta.

O método em causa era tão simples quanto inesperado. Durante o assistente de configuração (o conhecido OOBE) na edição Home do Windows 11, bastava clicar na hiperligação “Saber mais” no ecrã de início de sessão para contornar a exigência de conta e de rede. Não exigia comandos complexos nem truques no registo, funcionando como uma falha grosseira na lógica da própria interface.

Fim de uma brecha no assistente de instalação

A correção não veio com pompa nem menções destacadas nos registos habituais de alterações. Tratou-se de um ajuste silencioso do lado dos servidores, identificado inicialmente pelo entusiasta Bob Pony e rapidamente confirmado nas compilações mais recentes associadas à versão 26H2. Ao carregar na opção, o assistente já não salta o passo obrigatório nem permite avançar sem autenticação.

Este movimento não apanha ninguém de surpresa no meio técnico. Ao longo dos últimos anos, a Microsoft tem tapado sistematicamente todas as portas traseiras que permitiam contornar os requisitos de telemetria, ligação à rede e conta online. Comandos antigos de consola e atalhos na interface deixaram de ter efeito prático à medida que novas versões chegam ao canal estável.

Soluções que ainda funcionam no Windows 11

Apesar deste bloqueio direto nos ecrãs oficiais, criar uma instalação limpa e independente de serviços em nuvem continua a ser perfeitamente viável. O utilizador comum apenas perdeu o caminho mais preguiçoso. Ferramentas consolidadas como o Rufus ou o Ventoy continuam a ser a resposta mais sólida para quem prepara uma pen USB de arranque a partir da imagem ISO do sistema.

Estas utilidades gratuitas tratam de injetar as modificações necessárias na imagem antes do arranque, eliminando não só a imposição da conta Microsoft, mas também requisitos de hardware e instalações automáticas de aplicações paralelas. Dá um pouco mais de trabalho na preparação da pen, mas evita qualquer cedência durante o primeiro arranque do computador.

O jogo do gato e do rato entre utilizadores avançados e os programadores da Microsoft continua bem vivo. Resta saber quanto tempo as opções externas vão aguentar até a empresa endurecer ainda mais as regras de validação no arranque.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
conta Microsoft Windows 11

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